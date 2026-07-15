"Деловые линии" зафиксировали рост спроса на прямую доставку с маркетплейсов на 44%

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Транспортно-логистический оператор "Деловые линии", один из крупнейших в стране, по итогам первого полугодия 2026 года отмечает рост спроса на прямую доставку товаров с маркетплейсов на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба компании.

Среди часто доставляемых товаров - мебель, комплектующие, отделочные материалы и стекло. Преимущественно отправление грузов осуществлялось из Пензы, Москвы, Чебоксар, Вологды и Ногинска, а доставка - в Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург и Казань.

Прямая доставка - логистическая модель, при которой продавец отправляет товар покупателю напрямую, минуя промежуточные склады или магазины.

"Деловые линии" работают на рынке доставки товаров с 2001 года, центральный офис расположен в Санкт-Петербурге. Компания входит в перечень системообразующих транспортных предприятий РФ, объединяет 289 подразделений в 222 городах РФ. География доставки - Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения, Китай, Восточная Азия и Европа. Автопарк группы насчитывает порядка 9,5 тыс. транспортных средств разной грузоподъемности, в том числе тягачей и полуприцепов.