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ЦБ опубликовал рэнкинг жалоб потребителей на страховщиков в ОСАГО за 2025 г.

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Банк России опубликовал рэнкинг жалоб потребителей на страховщиков ОСАГО на основании анализа двух групп участников рынка "автогражданки" и действовавших в 2025 году договоров ОСАГО, сообщает регулятор.

При этом отдельно проанализированы данные по страховщикам с клиентской базой более 3 млн договоров "автогражданки" и по группе компаний, имеющих менее 3 млн таких договоров за аналогичный период.

Рэнкинг готовился на основании информации об относительном количестве обоснованных жалоб, поступивших в ЦБ и финансовому уполномоченному, в отношении страховых организаций по вопросам ОСАГО и не является оценкой Банка России деятельности страховых организаций по ОСАГО, уточняет регулятор в сообщении.

Индикатор рассчитан по каждому страховщику ОСАГО как количество жалоб потребителей на 10 тыс. заключенных договоров ОСАГО в портфеле компании.

В первой группе игроков с крупными портфелями ОСАГО рэнкинг возглавила компания "Т-Cтрахование" с показателем индикатора более 6,4 жалобы на каждые 10 тыс. договоров ОСАГО.

Компания "Росгосстрах" получила показатель индикатора чуть более 5, "ВСК" - 4,5, "РЕСО-Гарантия" - 4,1, "СОГАЗ" - 3,7, "Ингосстрах" - 2,7, "АльфаСтрахование" - 2,4, "Югория" - 2,2, "Ренессанс страхование " - 1,2, "Зетта Страхование" - 0,3 и компания "Астро-Волга" - 0,1.

В аналогичном рэнкинге ЦБ для страховщиков второго эшелона ( с количеством договоров ОСАГО менее 3 млн) лидирует по числу жалоб потребителей страховая компания "БАСК" с показателем 23,9. За ней следуют "ЕВРОИНС" - более 6,6, "Совкомбанк Страхование" - 6,5, "Абсолют Страхование" с показателем 5,5, "Энергогарант" - более 2, "Чулпан" - 1,9, "МАКС" - 1,7, "Согласие" - 1,6, "Сбербанк Страхование" - 1,5, "Армеец" - 1,4, "Пари" - 1,3, "Гелиос" - 1,8.
"Объединенная страховая компания", "Боровицкое страховое общество", компания "Двадцать первый век" замыкают вторую группу рэнкинга ЦБ с показателем индикатора жалоб менее 1.

ЦБ ОСАГО
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