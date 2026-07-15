МТС допускает возможность перехода к выплатам дивидендов каждый квартал или каждые полгода

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - ПАО "МТС" рассматривает возможность перейти к динамичным выплатам дивидендов - каждый квартал или каждые полгода. Это один из нескольких вариантов, который прорабатывается в рамках подготовки новой дивидендной политики компании, говорится в сообщении пресс-службы МТС.

Разработка новой дивполитики находится в финальной стадии, документ планируется утвердить в III квартале.

"Компания рассматривает несколько вариантов дивидендной политики, в том числе переход к динамичным выплатам каждый квартал или каждые полгода - чтобы у компании была возможность транслировать рост бизнеса в возврат стоимости акционерам. Предыдущая дивидендная политика, рассчитанная на 2024-2026 годы, предусматривала фиксированные выплаты раз в году", - отмечается в сообщении.

Прежняя дивполитика МТС предусматривала целевой показатель дивдоходности не менее 35 рублей на обыкновенную акцию в течение каждого календарного года.

В июне акционеры МТС утвердили дивиденды за 2025 год в размере 35 рублей на акцию, совокупно - 69,9 млрд рублей. Дивиденды за 2024 год также составляли 35 рублей на акцию.

"Дивиденды - ключевой фактор инвестиционной привлекательности МТС, и менеджмент считает принципиально важным, чтобы компания регулярно платила дивиденды, возвращая капитал акционерам. МТС стремится, чтобы новая дивидендная политика полностью соответствовала интересам всех групп инвесторов, содействуя росту капитализации компании", - подчеркивает МТС.

ПАО "МТС" на 42,09% владеет корпорация ПАО АФК "Система". Еще около 5,7% распределены между "дочками" МТС. Free float - 52,23%.