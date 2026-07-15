Поиск

МТС допускает возможность перехода к выплатам дивидендов каждый квартал или каждые полгода

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - ПАО "МТС" рассматривает возможность перейти к динамичным выплатам дивидендов - каждый квартал или каждые полгода. Это один из нескольких вариантов, который прорабатывается в рамках подготовки новой дивидендной политики компании, говорится в сообщении пресс-службы МТС.

Разработка новой дивполитики находится в финальной стадии, документ планируется утвердить в III квартале.

"Компания рассматривает несколько вариантов дивидендной политики, в том числе переход к динамичным выплатам каждый квартал или каждые полгода - чтобы у компании была возможность транслировать рост бизнеса в возврат стоимости акционерам. Предыдущая дивидендная политика, рассчитанная на 2024-2026 годы, предусматривала фиксированные выплаты раз в году", - отмечается в сообщении.

Прежняя дивполитика МТС предусматривала целевой показатель дивдоходности не менее 35 рублей на обыкновенную акцию в течение каждого календарного года.

В июне акционеры МТС утвердили дивиденды за 2025 год в размере 35 рублей на акцию, совокупно - 69,9 млрд рублей. Дивиденды за 2024 год также составляли 35 рублей на акцию.

"Дивиденды - ключевой фактор инвестиционной привлекательности МТС, и менеджмент считает принципиально важным, чтобы компания регулярно платила дивиденды, возвращая капитал акционерам. МТС стремится, чтобы новая дивидендная политика полностью соответствовала интересам всех групп инвесторов, содействуя росту капитализации компании", - подчеркивает МТС.

ПАО "МТС" на 42,09% владеет корпорация ПАО АФК "Система". Еще около 5,7% распределены между "дочками" МТС. Free float - 52,23%.

МТС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Новак заявил о необходимости приоритетно снабжать топливом транспорт торговых сетей

BlackRock увеличила чистую прибыль во II кв. на 20%

Инвесторы в РФ могут получить доступ к иностранным стейблкоинам

Brent подорожала до $85,53 за баррель

 Brent подорожала до $85,53 за баррель

Индексы США завершили торги ростом во вторник

 Индексы США завершили торги ростом во вторник

Петербургская биржа внедрит механизм поставки бензина только конечным потребителям

Баффет за восемь лет отдаст семейным благотворительным фондам все свои акции Berkshire

Власти и бизнес обсуждают налоговые послабления для разработчиков и потребителей ИИ

 Власти и бизнес обсуждают налоговые послабления для разработчиков и потребителей ИИ

Эксперты считают, что численность населения Евросоюза достигла максимума

Норвегия ввела новые антироссийские санкции
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3142 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10533 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 110 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 449 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 86 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов