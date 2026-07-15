Аукцион по размещению ОФЗ 29028 признан несостоявшимся

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Минфин 15 июля признал несостоявшимся аукцион по размещению ОФЗ-ПК серии 29028 в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен, сообщило ведомство.

Облигации серии 29028 с погашением 22 октября 2039 года имеют 56 квартальных купонных периодов, дата выплаты 3-го купонного дохода - 22 июля 2026 года. Данный тип ОФЗ-ПК, впервые предложенный Минфином в декабре 2024 года, имеет ряд отличий от флоатеров, размещавшихся ранее. В частности, купоны по ним привязаны не к средней ставке RUONIA, а к срочной 3-месячной версии RUONIA, при определении величины купонного дохода учитывается ежедневная капитализация в течение сдвинутого на 7 дней купонного периода. За основу берутся значения срочной версии RUONIA для срока три месяца на дату, предшествующую на 7 календарных дней окончанию соответствующего купонного периода. Купонные периоды по ОФЗ-ПК данной серии устанавливаются равными трем календарным месяцам. В связи с этим количество дней в каждом купонном периоде является плавающим, зависящим от календарной продолжительности каждого периода.