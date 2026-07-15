Глава "Норникеля" заявил о сложной конъюнктуре на рынке металлов

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Конъюнктура на рынке металлов сложная: хотя спрос устойчив, есть трудности с логистикой и сбытом на фоне отказа многих стран от российской продукции, заявил глава "Норникеля" Владимир Потанин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Компания последние пять лет работает в сложных условиях, но мы приобрели за это время много полезных навыков: научились выходить на новые рынки сбыта нашей продукции, по-новому отстраивать систему платежей и логистические цепочки, заменили практически полностью программное обеспечение", - сказал он.

В этом году "Норникель" выйдет на рекордные объемы добычи руды - более 17 млн тонн в Норильском промышленном районе, переломив негативную тенденцию в росте производительности труда, отметил глава компании. Так как ресурс традиционного повышения производительности ограничен, "Норникель" для этого активно применяет автоматизацию и роботизацию горных работ с применением ИИ, подчеркнул Потанин.

В плане реализации экологических программ "Норникель" пытается окончательно уйти от зависимости от технологий других стран, "с которыми было сложно работать". Осуществив "в режиме подвига" часть Серной программы, оставшуюся часть компания намерена завершить за счет российских наработок или решений из дружественных юрисдикций, уточнил Потанин.

Проблемы со сбытом "Норникель" пытается решить не только традиционной работой с партнерами и поиском новых рынков, но и разрабатывая новые материалы на основе свойств палладия. Это позволяет завоевать новые технологические рынки и найти новые сферы применения этого металла, который в основном используется в автокатализаторах автомобилей, сказал глава "Норникеля".

При этом компания внимательно смотрит на внутренний рынок: реализация большинства металлов на внутреннем рынке растет, отметил Потанин. По его словам, внедрение новых материалов в России неразрывно связано с ростом уровня автоматизации и применения ИИ.