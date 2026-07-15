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Morgan Stanley во II квартале увеличил чистую прибыль в 1,6 раза

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Morgan Stanley, один из крупнейших банков США, во втором квартале 2026 года увеличил чистую прибыль в 1,6 раза, выручку - на 27%.

В апреле-июне чистая прибыль банка составила $5,581 млрд, или $3,46 в расчете на акцию, по сравнению с $3,539 млрд, или $2,13 на акцию, годом ранее.

Выручка поднялась до $21,348 млрд с $16,792 млрд годом ранее.

Опрошенные LSEG аналитики в среднем прогнозировали чистую прибыль банка на уровне $2,94 на акцию при выручке в $19,64 млрд. Респонденты FactSet оценивали выручку в $19,7 млрд.

Отчисления банка в резервы на возможные потери по кредитам в минувшем квартале сократились до $98 млн против $196 млн годом ранее.

Выручка подразделения Institutional Securities (услуги для институциональных инвесторов) подскочила на 44,5% и достигла рекордных $11,04 млрд из-за высокой активности в сфере слияний и поглощений (M&A). В том числе доход в сегменте инвестиционно-банковских услуг вырос на 58% (до $2,44 млрд), от операций с акциями - на 69% (до $6,3 млрд), доход от операций с активами с фиксированной доходностью - на 13% (до $2,455 млрд).

Выручка в сфере управления активами состоятельных клиентов увеличилась на 14% - до $8,86 млрд, что также является рекордным уровнем.

За прошедший квартал Morgan Stanley выкупил свои акции на сумму $1,5 млрд.

Совет директоров банка рекомендовал повысить размер квартальных дивидендов до $1,15 с $1 на акцию. Выплаты пройдут 14 августа. Закрытие реестра акционеров назначено на 31 июля.

С начала года капитализация Morgan Stanley увеличилась на 28% (до $359 млрд), тогда как фондовый индекс S&P 500 прибавил 10%.

Morgan Stanley США
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