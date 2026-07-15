Азербайджан в I полугодии снизил экспорт нефти на 16%, Италия купила более 58%

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Экспорт из Азербайджана задекларированной нефти (номенклатурный код 2709) в январе-июне 2026 года составил 10,13 млн тонн, что на 15,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в материалах Государственного таможенного комитета (ГТК) страны.

Общая стоимость экспортированной нефти - $6,23 млрд (снижение на 2,8%).

Доля нефти в общей структуре экспорта Азербайджана составила 38,2% (в январе-июне 2025 года - 49,8%).

По данным ГТК, основным импортером являлась Италия, на долю которой пришлось 58,4% поставок - 5,92 млн тонн нефти на $3,5 млрд.

В тройку крупнейших покупателей в отчетный период вошли также Чехия (705,79 тыс. тонн на $497,37 млн) и Болгария (358,4 тыс. тонн на $253,1 млн).

В целом комитет приводит только первую десятку покупателей азербайджанской нефти, в частности, в январ-июне текущего года среди них были также Румыния, Индия, Португалия, Германия, Тунис, Греция и Хорватия.