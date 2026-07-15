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Индия в мае сократила импорт нефти на 2%, доля российской превысила 40%

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Индия в мае 2026 года импортировала 21,95 млн тонн нефти, что на 2% меньше, чем за тот же месяц прошлого года (22,41 млн тонн). В денежном выражении поставки выросли почти в 1,7 раза - до $18,98 млрд, сообщило Минторговли страны.

Месяцем ранее, в апреле-2026, страна закупила 19,53 млн тонн на $15,38 млрд.

Россия - бессменный с июня 2022 года лидер поставок - поставила в апреле 8,96 млн тонн (-1% к маю-2025, +34% к апрелю-2026). Общая стоимость закупленной нефти из России составила $8,09 млрд. Доля этих поставок в общем импорте нефти превысила 40% против 34% в апреле.

Из Саудовской Аравии пришло 1,69 млн тонн (-21% г/г, падение в 1,9 раза к апрелю), из Объединенных Арабских Эмиратов - 3,31 млн тонн (рост в 1,8 раза г/г и в 1,5 раза к апрелю), стоимость сделок - $1,47 млрд и $2,73 млрд соответственно.

Продолжает расти импорт нефти из Венесуэлы: в мае он достиг 1,47 млн тонн (в 4,2 раза больше г/г и почти в 1,8 раза больше уровня апреля). Соединенные Штаты увеличили поставки до 1,2 млн тонн (на 24,3% больше г/г и в 1,6 раза показателя апреля).

В то же время на фоне блокировки в мае судоходства через Ормузский пролив поставки нефти из Ирана опустились до символических 277 тысяч тонн, Ирака - до 175 тысяч тонн. Отгрузок из Кувейта не было вовсе.

Всего в январе-мае Индия закупила почти 100 млн тонн нефти, что на 11,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Россия поставила 30,92 млн тонн, что на 15,7% ниже уровня за январь-май 2025 года.

Как сообщалось, всего в 2025 году республика импортировала 262,47 млн тонн нефти - на 6,1% больше, чем в 2024 году. На нефть из России пришлось 84,86 млн тонн (-5%), или 32,3% импорта. Поставки из Ирака - 49,7 млн тонн (-2%), из Саудовской Аравии - 36,51 млн тонн (+14%).

Индия Ирак Иран Кувейт Минторговли Венесуэла Саудовская Аравия
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