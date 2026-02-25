Индия в 2025 году нарастила импорт нефти на 6,1%

На Россию пришлось 32,3% поставок

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Индия в 2025 году импортировала 262,47 млн тонн нефти - на 6,1% больше, чем в 2024 году, по статистике Министерства торговли. В денежном выражении поставки составили $138,84 млрд (-5,7% г/г).

Бессменный с июня 2022 года лидер поставок - Россия - отправил в Индию 84,86 млн тонн (-5%). Таким образом, на российскую нефть пришлось 32,3% импорта республики. Из Ирака было поставлено 49,7 млн тонн (-2%), из Саудовской Аравии - 36,51 млн тонн (+14%). Объемы сделок в денежном выражении - $43,49 млрд, $25,33 млрд и $20,03 млрд соответственно.

В декабре Индия закупила 23,26 млн тонн нефти, что на 23,6% больше, чем в этом же месяце 2024 года. Объем сделок в денежном выражении - $11,29 млрд (+9,1%). Из них на поставки из России пришлось 5,78 млн тонн (-4% г/г, -25% к ноябрю), из Ирака - 5,02 млн тонн (+14% г/г, +48% к ноябрю), из Саудовской Аравии - 3,48 млн тонн (рост в 1,8 раза г/г, +54% к ноябрю).

США, ворвавшиеся в ноябре в тройку экспортеров, в декабре заняли лишь шестое место, поставив 1,12 млн тонн (рост в 1,6 раза г/г, снижение в 2,5 раза относительно ноября).

В 2024 году Индия импортировала 240,543 млн тонн - на 2,3% больше, чем в 2023 году. На сырье из России пришлось 87,5 млн тонн (+6,9%), или 36,4% импорта, на поставки из Ирака - 50,1 млн тонн (+2,6%), из Саудовской Аравии - 30,96 млн тонн (-12,3%).