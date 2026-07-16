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Uber купит германскую Delivery Hero, оценив компанию в $14,8 млрд

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Американская Uber Technologies Inc. договорилась о покупке германского сервиса доставки еды Delivery Hero SE.

Uber заплатит 41,5 евро за акцию германской компании, говорится в совместном пресс-релизе. Таким образом, стоимость Delivery Hero оценена примерно в $14,8 млрд. Сделка была единогласно одобрена советами директоров обеих компаний.

Uber уже владеет 24,77% акций Delivery Hero напрямую и контролирует еще 11,74% компании посредством финансовых инструментов. Инвестфирме Prosus NV принадлежит 17% акций, и она уже согласилась продать Uber весь свой пакет.

Uber сохранит за собой бизнес Delivery Hero в 50 странах, а операции в 14 других государствах (включая Австрию, Грецию, Испанию, Норвегию, Польшу, Португалию и Швецию) будут проданы инвестиционной фирме SSW Partners за $1,6 млрд. В дальнейшем SSW планирует продать эти активы по отдельности.

Руководство Uber пообещало сохранить штаб-квартиру Delivery Hero в Берлине и не проводить сокращение штата как минимум до 2029 года. Также компания намерена инвестировать в Германию 2 млрд евро в ближайшие пять лет.

Uber Uber Technologies Германия Delivery Hero США SSW Partners
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