Uber расторгла соглашение о покупке тайваньского сервиса Foodpanda у Delivery Hero

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Uber Technologies Inc. расторгла соглашение о покупке тайваньского бизнеса германского сервиса доставки Delivery Hero SE.

Как говорится в пресс-релизе Delivery Hero, такое решение принято в связи с блокировкой сделки тайваньскими регуляторами.

Uber объявила о покупке тайваньского бизнеса Delivery Hero, работающего под брендом Foodpanda, за $950 млн в мае прошлого года. В декабре сделка была заблокирована местным регулятором, и сроки обжалования его решения к настоящему моменту истекли, отмечает Delivery Hero.

По условиям соглашения, Uber придется заплатить штраф за расторжение сделки. Он составит порядка $250 млн.

Тайвань остается ключевой частью долгосрочной стратегии Delivery Hero, говорится в сообщении немецкой компании.

Акции Delivery Hero теряют в цене 6,2% в ходе торгов в среду. За последние 12 месяцев их стоимость снизилась на 2,7%.