Розничная выручка X5 во II квартале выросла на 9,5% до 1,27 трлн рублей

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Чистая розничная выручка (операционная выручка магазинов, без учета НДС) ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) во втором квартале 2026 года увеличилась на 9,5% и составила 1,27 трлн рублей, сообщила компания.

LFL-продажи выросли на 4,2% и LFL-трафик - на 1,2%.

В частности, розничная выручка сети "Пятерочки" (включая сети "Виктория", CASH, "Красный Яр" и "Слата"), которая генерирует основную часть дохода группы, увеличилась на 7,6%, до 993 млрд рублей. "Перекресток" нарастил розничную выручку на 6,5%, до 138,9 млрд рублей, "Чижик" - на 29,8%, до 134,8 млрд рублей.

Во втором квартале число магазинов ритейлера выросло на 2,7%, до 30,6 тысячи Из них 26 тысяч - магазины сети "Пятерочка" (рост на 1,8%). Их торговая площадь на конец второго квартала составила 12,1 млн кв. м. против 11,9 млн кв. м. годом ранее.

Продажи цифровых бизнесов (учитывается стоимость доставленных заказов по конечным ценам, без вычета примененных промокодов и баллов лояльности) в отчетном периоде увеличились на 27,7% - до 101,2 млрд рублей. При этом отмечается, что услуга экспресс-доставки во втором квартале была доступна из 11 тыс. магазинов в 75 регионах.

По данным компании, во втором квартале средний чек вырос на 2,9%, до 600 рублей, а количество покупателей - на 7,1%, до 2,43 млрд человек

Х5 - крупнейший в России ритейлер по объему выручки.