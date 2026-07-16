Поиск

Слабость британской экономики снижает вероятность подъема ставки Банком Англии

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Слабость британской экономики в целом и рынка труда в частности понижает вероятность ужесточения денежно-кредитной политики Банка Англии, заявила Bloomberg заместитель председателя британского ЦБ Сара Бриден.

"Прогноз роста экономики довольно слабый, а на рынке труда имеется провисание, - сказала она. - Эти два фактора вместе означают пониженную вероятность такой динамики инфляции, на которую нам пришлось бы реагировать".

В июне Банк Англии сохранил ключевую процентную ставку на уровне 3,75%. За такое решение проголосовали Бриден и еще шестеро членов Комитета по денежно-кредитной политике (MPC), двое выступили за ее повышение на 25 базисных пунктов.

Экономисты и участники рынка в целом ожидают, что ставка будет оставлена на текущем уровне до конца года. Вероятность повышения ставки выросла после нового витка напряженности на Ближнем Востоке, однако шансы на это по-прежнему оцениваются менее чем в 50%.

Банк Англии Сара Бриден Ближний Восток Великобритания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Акции "Газпрома" дешевели до 83,98 рубля, ниже минимального уровня кризисного 2008 года

Туры в Анталью на август подорожали в среднем на 15% за последний месяц

 Туры в Анталью на август подорожали в среднем на 15% за последний месяц

Мосгорсуд оставил в СИЗО делового партнера бизнесмена Трабера

 Мосгорсуд оставил в СИЗО делового партнера бизнесмена Трабера

VK продает RuStore гендиректору его разработчика Панкрушеву

 VK продает RuStore гендиректору его разработчика Панкрушеву

Правительство предложило год выплачивать демпфер по средним дистиллятам

Индексы МосБиржи и РТС упали на 1,9% в начале основных торгов

 Индексы МосБиржи и РТС упали на 1,9% в начале основных торгов

Рубль утром дешевеет к юаню на фоне незначительных изменений на рынке нефти

TSMC во II квартале увеличила чистую прибыль на 77%, лучше прогноза

Банк Кореи поднял ставку впервые с января 2023 г.

 Банк Кореи поднял ставку впервые с января 2023 г.

Минфин увеличил план по расходам бюджета-2026 на 1 трлн рублей с ростом дефицита
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10559 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3163 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 110 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 449 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов