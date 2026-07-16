Слабость британской экономики снижает вероятность подъема ставки Банком Англии

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Слабость британской экономики в целом и рынка труда в частности понижает вероятность ужесточения денежно-кредитной политики Банка Англии, заявила Bloomberg заместитель председателя британского ЦБ Сара Бриден.



"Прогноз роста экономики довольно слабый, а на рынке труда имеется провисание, - сказала она. - Эти два фактора вместе означают пониженную вероятность такой динамики инфляции, на которую нам пришлось бы реагировать".



В июне Банк Англии сохранил ключевую процентную ставку на уровне 3,75%. За такое решение проголосовали Бриден и еще шестеро членов Комитета по денежно-кредитной политике (MPC), двое выступили за ее повышение на 25 базисных пунктов.



Экономисты и участники рынка в целом ожидают, что ставка будет оставлена на текущем уровне до конца года. Вероятность повышения ставки выросла после нового витка напряженности на Ближнем Востоке, однако шансы на это по-прежнему оцениваются менее чем в 50%.