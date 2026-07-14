Глава Банка Англии назвал эскалацию на Ближнем Востоке угрозой стабильности британской финсистемы

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Банковская система Великобритании остается устойчивой, однако возобновление взаимных атак США и Ирана может негативно сказаться на финансовой стабильности в стране, заявил глава Банка Англии Эндрю Бейли.

В прошлом месяце британский ЦБ сохранил ключевую процентную ставку, и тогда Бейли отметил, что риски, связанные с войной на Ближнем Востоке, ближе к нижней границе прогнозов регулятора.

Выступая в комитете Минфина во вторник, глава ЦБ сказал, что ему стоило сделать оговорку о том, что ситуация отличается волатильностью и достигнутое соглашение о прекращении огня может быть нарушено. Приостановка мирных переговоров и возобновление ударов в последние дни подчеркивают риски для стабильности, добавил он.

На фоне новой эскалации цены на нефть подскочили до месячных максимумов, а доходность британских гособлигаций достигла максимума с мая. Кроме того, инвесторы повысили оценку вероятности ужесточения денежно-кредитной политики Банка Англии в текущем году.