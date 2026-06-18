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Банк Англии сохранил ключевую ставку на уровне 3,75%, как и ожидалось

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Банк Англии сохранил ключевую процентную ставку на уровне 3,75% годовых, сообщил регулятор.

Это решение совпало с ожиданиями большинства экономистов и аналитиков.

За сохранение ставки проголосовали семь из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике (MPC), двое выступили за ее повышение.

Стоимость заимствований остается без изменения по итогам пятого заседания подряд. Последний раз ЦБ менял ставку в декабре 2025 года, тогда она была опущена на 25 б.п. - до самого низкого уровня с февраля 2023 года.

"Мировые цены на энергоносители снизились с момента предыдущего заседания на фоне развития событий на Ближнем Востоке. Однако они по-прежнему выше уровней, отмечавшихся до начала конфликта, и остаются волатильными, - заявил Банк Англии. - Влияние энергетического кризиса на экономику Великобритании остается неопределенным".

Денежно-кредитная политика не способна влиять на стоимость энергоносителей, однако она направлена на обеспечение экономической адаптации к ним с устойчивым продвижением к целевому показателю инфляции в 2%, отмечают в ЦБ.

"Дальнейшее направление ДКП, необходимое для достижения этой цели, будет зависеть от масштаба и продолжительности энергетического кризиса, а также его влияния на экономику", - говорится в документе.

Инфляция в Великобритании в мае осталась на апрельском уровне 2,8% в годовом выражении. Однако в ЦБ считают возможным ее ускорение позднее в этом году, полагая, что последствия высоких цен на энергоносители будет сказываться на других сегментах экономики.

"Риск возникновения существенных вторичных эффектов в плане инфляции и зарплат, ограничить который должна денежно-кредитная политика, будет тем выше, чем дольше сохраняются высокие цены на энергоресурсы, - отмечается в сообщении. - В то же время британский рынок труда ослабевает, и сигналы замедления экономической активности будут сдерживать инфляционное давление".

"MPC продолжит внимательно следить за ситуацией на Ближнем Востоке и ее последствиями для экономики, - говорится в сообщении. - ЦБ готов принимать необходимые меры для обеспечения дальнейшего движения к целевому показателю инфляции в 2% в среднесрочной перспективе".

Накануне стало известно, что США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, который должен положить конец военному конфликту на Ближнем Востоке и открыть Ормузский пролив для беспрепятственного движения танкеров.

Британский фондовый индекс FTSE 100 теряет 1,1% после завершения заседания Банка Англии, фунт стерлингов снижается на 0,5% в паре с долларом США, торгуется на уровне $1,3221.

Банк Англии MPC Великобритания США Иран Ормузский пролив
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