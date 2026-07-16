Индия повысила пошлины на экспорт дизтоплива и авиатоплива

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Индия увеличила пошлины на экспорт дизельного топлива и авиакеросина на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке и возобновления обменов ударами между США и Ираном, сообщает Bloomberg со ссылкой на индийский Минфин.



Пошлина на поставки дизельного топлива за рубеж на вторую половину июля повышена до 15,5 рупии за литр с 8,5 рупии. Тариф на авиатопливо увеличен до 14,5 рупии за литр с 7,5 рупии. При этом экспортная пошлина на бензин, напротив, снижена до 2,5 рупии за литр с 4 рупий.



Власти Индии пересматривают пошлины каждые две недели, опираясь на средние мировые цены на нефть и нефтепродукты за предшествующий период.



Индия является четвертым по величине нефтеперерабатывающим хабом в мире, отмечает Bloomberg. По данным Kpler, в текущем году страна экспортирует около 1 млн баррелей продуктов нефтепераработки в сутки, или порядка 6% всех мировых морских поставок. Около 40% общего объема приходится на дизтопливо, 26% - на бензин, 9% - на авиатопливо.

Старший консультант исследовательской группы "Петромаркет" Константин Квон пояснил "Интерфаксу", что повышение Индией экспортных пошлин на экспорт дизельного топлива и авиатоплива приведет к снижению внутренних цен в стране. "Такое решение снижает привлекательность импорта для индийских производителей. А значит им будет достаточно более низких цен от их индийского внутреннего рынка, чтобы поставки на внутренний рынок были как минимум такими же выгодными, как экспорт", - считает он. Для российских компаний решение Дели не изменит цены импортного паритета.

Квон также уточнил, что в целом формула для импортного демпфера из стран вне ЕАЭС устроена так, что государство берет на себя всю разницу между ценой импортного паритета и средней оптовой ценой на внутреннем рынке России. "Так что даже если вследствие конфликта в Иране вырастут азиатские и мировые цены, это приведет лишь к более высоким затратам для государства, компенсирующего разницу во внешних и внутренних ценах", - сказал эксперт.