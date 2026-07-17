Фондовые индексы США снизились вслед за котировками акций чипмейкеров

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Американский рынок акций завершил торги в четверг в минусе, падение котировок акций чипмейкеров потянуло вниз фондовые индексы, несмотря на позитивные статданные и успешный старт сезона корпоративной отчетности.

Индикатор PHLX Semiconductor, отражающий динамику котировок 30 крупнейших представителей полупроводникового сектора с листингом в США, опустился на 4,3%.

ADR Taiwan Semiconductor Manufacturing Company подешевели на 2,3%, хотя тайваньская компания, являющаяся ведущим мировым производителем чипов на заказ, опубликовала сильную отчетность за второй квартал и дала хороший годовой прогноз.

Трейдеры с осторожностью восприняли информацию о планах существенного увеличения капиталовложений компанией, так как ее свободный денежный поток последовательно снижается, поскольку капитальные расходы растут быстрее, чем операционный денежный поток, отмечает Investing.com.

Акции Nvidia Corp. подешевели на 2,4%, Broadcom Inc. - на 5%, Advanced Micro Devices Inc. - на 5,3%, Micron Technology - на 5,7%, Intel Corp. - на 5,8%, Western Digital - на 9,2%, Seagate Technology - на 10%.

Рыночная стоимость Alphabet Inc. снизилась на 4,4% на информации агентства Bloomberg о том, что компания отложила выпуск новой версии своей флагманской ИИ-модели Gemini 3.5 Pro, поскольку она не достигла целевых показателей по ряду характеристик.

Бумаги SpaceX подешевели на 3,1%. Их стоимость на закрытие рынка впервые была ниже цены IPO.

Статданные, опубликованные в четверг, показали увеличение розничных продаж в США и неожиданное снижение числа новых заявок на пособие по безработице.

Розничные продажи в июне выросли на 0,2% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство торговли. Результат совпал со средним прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics. В мае, согласно пересмотренным данным, розничные продажи повысились на 1%, а не на 0,9%, как было объявлено ранее.

Количество американцев, обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 8 тыс. - до 208 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 216 тыс., а не 215 тыс., как сообщалось прежде. Эксперты в среднем ожидали увеличения числа новых заявок до 217 тыс.

Акции UnitedHealth Group Inc. подорожали на 1,2% по итогам торгов. Крупнейшая в США компания сферы медицинского страхования во втором квартале увеличила чистую прибыль в 1,6 раза, а также во второй раз повысила прогноз на 2026 год.

Капитализация Abbott Laboratories подскочила на 10,7%. Чистая прибыль производителя лекарственных препаратов и медицинского оборудования в минувшем квартале упала вдвое, однако его выручка выросла на 13%, оказавшись лучше ожиданий рынка.

Стоимость акций банка U.S. Bancorp, зафиксировавшего рекордную квартальную выручку, поднялась на 1,6%.

В целом сезон отчетности за второй квартал пока является довольно позитивным. На данный момент отчеты опубликовали 40 компаний S&P 500, и результаты 87% из них оказались лучше прогнозов Уолл-стрит, отмечает CNBC.

GE Aerospace, бывшее аэрокосмическое подразделение General Electric Co., также показала сильные результаты во втором квартале, однако ее бумаги потеряли в цене 4,1%.

Акции United Airlines подешевели на 1,8%. Авиакомпания сократила чистую прибыль в минувшем квартале из-за существенного роста топливных расходов в результате ближневосточного конфликта.

Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в четверг опустился на 0,2% - до 52552,97 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось на 0,51% - до 7533,77 пункта.

Индекс Nasdaq Composite снизился на 1,47%, составив 25881,95 пункта.