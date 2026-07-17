Рост ипотеки в РФ в июне ускорился до 1%, потребкредитование выросло на 1,3%

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Рост задолженности населения по ипотеке в июне, по предварительным данным, значительно ускорился до 1,0 % после 0,3%, что было обусловлено новостями об изменении условий господдержки, говорится в обзоре Банка России о динамике развития банковского сектора.

Объем выдач ипотеки в июне вырос почти в 1,5 раза, до 483 млрд руб. после 328 млрд руб. в мае. На ипотеку с господдержкой пришлось около 65% выдач по сравнению с 55% в мае. По наиболее востребованной "Семейной ипотеке" предоставлено 288 млрд руб. (150 млрд руб. в мае). Вероятно, рост спроса был связан с ожиданиями, что с 1 июля условия по программе будут модифицированы, но вступление в силу изменений перенесено на более поздний срок, отмечает ЦБ.

Выдачи рыночной ипотеки в июне выросли до 162 млрд с 148 млрд руб. в мае. Ставки в этом сегменте все еще высокие: по выданным за июнь рыночным кредитам средняя ставка сохранилась на уровне 18% годовых, говорится в обзоре регулятора.

Портфель необеспеченных потребительских кредитов увеличился на 1,3% с 1,4% в мае. Как и месяцем ранее, динамику поддержали летние траты населения на отпуск. При этом, оценочно, задолженность росла не только в сегменте кредитных карт, но и второй месяц подряд в сегменте кредитов наличными, отмечает ЦБ.

Рост портфеля автокредитов в июне замедлился до 0,1% после увеличения на 0,6% в мае. Его по-прежнему сдерживают высокие цены на автомобили и процентные ставки.

Розничный кредитный портфель в июне вырос на 1,1% после 1% в мае, прирост с начала года составил 3,9%.