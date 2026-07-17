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Brent подорожала до $85,98 за баррель

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть повышаются и завершают неделю существенным ростом на фоне эскалации ближневосточного конфликта.

Центральное командование ВС США в регионе (CENTCOM) объявило о нанесении очередной серии ударов по Ирану, в том числе по объектам береговой разведки, противовоздушной обороны и военной логистической инфраструктуры. Армия Ирана в ответ атаковала с применением беспилотников американскую авиабазу в Бахрейне. Об отражении иранских ударов также сообщили власти Кувейта.

К 14:20 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,75 (2,08%) до $85,98 за баррель.

К этому времени августовские фьючерсы на WTI дорожали на бирже NYMEX на $1,92 (2,43%), до $80,87 за баррель.

На этой неделе как Brent, так и WTI подорожали уже более чем на 12%. Нарушение режима прекращения огня между США и Ираном вновь ограничило поставки нефти через Ормузский пролив. Дополнительное беспокойство вызвало сообщение агентства Reuters о том, что Тегеран попросил йеменских хуситов быть готовыми перекрыть маршрут поставок нефти через Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив, если США нанесут удары по энергетической инфраструктуре Ирана.

По данным Kpler, поставки нефти по этому маршруту в июне составляли порядка 7,4 млн баррелей в сутки, то есть порядка 7% мировой добычи.

Закрытие Баб-эль-Мандебского пролива создаст серьезную дополнительную угрозу для экспорта энергоносителей из Саудовской Аравии. Страна перенаправила часть поставок на этот маршрут с начала конфликта, поскольку Ормузский пролив был заблокирован.

"Если в результате дальнейшей эскалации будет заблокирован Баб-эль-Мандебский пролив, рост цен на нефть усилится", - отмечают аналитики Commerzbank.

Brent Kpler WTI Иран США
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