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Объем наличных в обращении с 1 по 16 июля превысил среднемесячный показатель II квартала

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Объем наличных денег в обращении с 1 по 16 июля 2026 года увеличился на 513 млрд рублей, что на 7,0% больше среднемесячного показателя второго квартала – 479,4 млрд рублей (в апреле – 607,3 млрд рублей, мае – 381,2 млрд рублей, июне – 449,7 млрд рублей), следует из данных на сайте ЦБ РФ.

То есть в начале июля произошло удвоение спроса на наличные по сравнению с предыдущим периодом.

С начала февраля, когда начал расти спрос на наличные после традиционного сезонного сокращения в январе, до середины июля объем наличных в обращении увеличился на 2 трлн 416,5 млрд рублей.

ЦБ РФ связывал рост спроса россиян на наличные деньги в начале 2026 года со случаями отключения мобильного интернета, которые побуждают население и бизнес формировать запас для осуществления текущих платежей, а также с адаптацией к налоговым изменениям. В разгар лета дополнительным фактором усиления спроса на наличные становится сезон отпусков.

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