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Азербайджан готов увеличить пропускную способность коридора "Север-Юг" через свою территорию

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Проект международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг" представляет важное значение для Азербайджана, при необходимости азербайджанская сторона готова увеличить его пропускную способность на своей территории, заявил глава МИД Джейхун Байрамов на пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Маршрут МТК "Север-Юг" представляет для нас большое значение. Интенсификация связанности региональных стран и проект Север-Юг, где два наших больших соседа соединяются через территорию Азербайджана, является приоритетным для нас. Еще несколько лет тому назад на двусторонней основе с Российской Федерацией были согласованы конкретные аспекты по азербайджанскому участку. Я могу сказать, что они своевременно исполняются", - сказал Байрамов.

По его словам, обязательство Баку на данном этапе заключается в том, чтобы обеспечить грузопоток через территорию Азербайджана 5 млн тонн в 2028 году.

"(...) В случае необходимости Азербайджан готов увеличить пропускную способность через свою территорию. Также в контексте данного маршрута есть элемент уже на территории иранской Астары, где за счет азербайджанских инвестиций фактически завершено строительство железнодорожного терминала. Уровень завершенности по нему составляет 98%, но в реальности он фактически полностью готов, нужно лишь завершить с иранской стороной осуществить прием-сдачу", - добавил министр.

Азербайджан Джейхун Байрамов МИД
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