Пошлины на экспорт из РФ пшеницы, ячменя и кукурузы с 22 июля сохранятся на нулевом уровне

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Ставки пошлин на экспорт из РФ пшеницы, а также ячменя и кукурузы останутся на нулевом уровне с 22 июля, сообщил Минсельхоз в пятницу. Ставки будут действовать по 28 июля включительно.

С 15 июля ставка вывозной таможенной пошлины на эти виды сельхозкультур также была нулевой.

С 3 июля пошлина на пшеницу составляла 370,1 рубля за тонну (до этого с 22 апреля она была нулевой). Нулевая пошлина на ячмень и кукурузу сохраняется с 15 апреля.

Пошлины рассчитаны исходя из индикативных цен: $229,1 за тонну пшеницы (за предыдущий период $232,3), $186 за тонну ячменя ($213,6), $231,3 за тонну кукурузы ($230,5).

РФ ввела механизм зернового демпфера со 2 июня 2021 года. Он предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.