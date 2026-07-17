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ЕФСР повысил прогноз роста ВВП Киргизии на 2026г, ухудшил прогноз инфляции

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) повысил прогноз роста экономики Киргизии по итогам 2026 года до 8,5%, говорится в июльском макропрогнозе фонда для стран-участниц.

В апреле ЕФСР ожидал, что экономический рост в стране в текущем году составит 8,3%.

"Динамика экономического роста остается в рамках ожиданий. Рост ВВП в I квартале 2026 года составил 10,1% г/г вследствие быстрого увеличения жилищного и инфраструктурного строительства (+29,6%), торговли (+14,8%), а также промышленности, прежде всего производства золота, цемента и пищевых продуктов (+13,4%). В связи с этим ожидаемый рост в 2026 году составит 8,5% (+0,2 п.п. к предыдущему прогнозу). Прогноз на последующие годы оставлен без изменений вследствие ожидаемого охлаждения потребительского спроса и сокращения фискального стимула", - отметили в ЕФСР.

В апрельском обзоре прогноз роста ВВП Киргизии в 2027-2028 годах составлял 6,7% и 6,3% соответственно.

Фонд ухудшил прогноз по инфляции в стране и ожидает, что по итогам 2026 года она составит 9,5% (апрельский прогноз - 6,6%), в 2027 году замедлится до 7% (6,3%) и до 6,5% в 2028 году (5,8%).

ЕФСР поясняет, что к значительному повышению прогноза по инфляции "привела реализация проинфляционных рисков". Годовая инфляция в марте 2026 года ускорилась до 11% (6,9% в марте 2025 года). Воздействие оказывают как монетарные факторы (возросший спрос, опосредованный ростом кредитования и доходов населения), так и немонетарные, связанные с повышением тарифов на электроэнергию, увеличением издержек предприятий животноводства, ростом импортных цен на горючее и продовольствие.

В фонде считают, что сдерживание монетарных условий со стороны Нацбанка в 2025-2026 годах проявится в течение нескольких кварталов, в связи с чем стабилизация уровня инфляции в краткосрочной перспективе в основном ожидается за счет административных мер: сдерживания цен на социально значимые продовольственные товары и прямых дотаций на импорт горючего.

"Основные параметры прогнозов в части экономического роста, бюджета и внешнего сектора не изменились, отражая сохранение ключевых драйверов экономики (строительства, торговли и промышленности), фискальное стимулирование и высокий дефицит счета текущих операций. При этом реализация внешнеэкономических шоков в части цен на продовольствие и энергоресурсы привела к значительному пересмотру прогноза по инфляции в сторону повышения. Сохраняются риски, связанные с дальнейшим ускорением инфляции, а также увеличением бюджетных расходов, связанных с крупными инфраструктурными проектами и докапитализацией государственных компаний", - отмечается в обзоре.

Киргизия ЕФСР
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