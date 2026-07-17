План приватизации пополнился тремя башкирскими компаниями

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ включило в план приватизации на 2026-2028 годы три башкирских компании, взысканные в доход государства у бывшего менеджера группы "Газпром" Алексея Митюшова.

Соответствующее распоряжение 17 июля № 1880-р опубликовано на Официальном интернет-портале правовой информации.

В том числе в список включены 100% акций АО "Салаватнефтемаш", а также 100% долей ООО "Салаватский катализаторный завод" и ООО "РемЭнергоМонтаж".

Крупнейшее из перечисленных предприятий - "Салаватский катализаторный завод". Это ведущий российский производитель катализаторов и адсорбентов на основе диоксида кремния, которые поставляются в том числе для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават", а также другим предприятиям стратегических отраслей. В 2025 году выручка завода достигла 3,446 млрд рублей, чистая прибыль - 110 млн рублей.

Митюшов с 1991 года является гражданином Литвы, с 2002 года имеет двойное гражданство - РФ и Литвы, с 2020 года имеет вид на жительство в Испании.

Как сообщалось, в апреле 2025 года Арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и взыскал в доход РФ с Митюшова акции и доли промышленных предприятий в Башкирии. По мнению истца, фигурант дела, использовал в незаконных схемах подконтрольные ему российские общества для монополизации ряда стратегических предприятий в Башкирии, став их бенефициарным владельцем.