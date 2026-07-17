Рубль в пятницу немного подрос к юаню перед выходными и на фоне дорогой нефти

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Китайский юань слегка опустился на Московской бирже по итогам торгов в пятницу. Рубль подрос перед выходными днями и на фоне дорогой нефти. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,57 руб., что на 1,45 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

ЦБ РФ поднял официальный курс доллара с 18 июля на 8,06 копейки, до 78,3987 руб./$1, и увеличил курс евро на 57,02 копейки, до 89,8998 руб./EUR1.

Из-за снижения репрезентативности ежедневного прямого расчета курса евро к рублю на основе фактических конверсионных операций, обусловленного низкими оборотами по валютной паре рубль/евро на внутреннем валютном рынке, Банк России изменил порядок расчета официального курса. С 8 июня он определяется на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару США Европейского центрального банка по состоянию на 15:30 мск в текущий рабочий день.

"Рубль на этой неделе несколько ослаб (пара "юань-рубль" укрепилась на 2,2%, 11,57 руб./юань), что могло быть обусловлено как сокращением продаж со стороны экспортеров, так и увеличением спроса на валюту. В пользу последнего свидетельствует небольшой рост юаневых ставок (до 2-3%). На этом фоне восстановление мировых цен на нефть (Brent +12% за неделю) не смогло поддержать национальную валюту. На следующей неделе поддержку рублю может оказать подготовка экспортеров к уплате налогов (28 июля)", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный экономист Газпромбанка Павел Бирюков.

"На уходящей неделе преобладала тенденция к ослаблению рубля, которая, возможно, объяснялась геополитическими факторами и постепенным уменьшением притока валютной выручки из-за отсрочек в ее поступлении и снижения цен на нефть в июне. Меры по балансированию топливного рынка также, вероятно, способствуют умеренному ослаблению рубля. Во второй половине месяца может активизироваться подготовка к налоговым и дивидендным выплатам, что может ограничивать ослабление рубля. Также сдерживающими факторами остаются относительно высокие процентные ставки и рост цен на нефть из-за роста геополитической напряженности на Ближнем Востоке. На следующей неделе курс доллара может составлять 77-80 руб., юаня - 11,3-11,8 руб.", - полагает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк.

В пятницу, из публикации Axios стало известно, что законопроект об усилении санкций против России имеет достаточную поддержку в Сенате США, однако сроки его обсуждения пока не определены.

"Законопроект, который предусматривает введение 100%-х вторичных пошлин в отношении стран, продолжающих закупать российскую нефть и газ, теперь, похоже, имеет достаточное количество голосов для прохождения в Сенате ", - сообщает портал.

По данным источника Axios, в настоящее время инициативу готов поддержать по меньшей мере 61 сенатор, что достаточно для прохождения законопроекта.

Президент США Дональд Трамп, согласно публикации, не выражал полной поддержки инициативе, однако дал понять, что в случае одобрения обеими палатами Конгресса готов подписать ее в память об авторе законопроекта, сенаторе Линдси Грэме (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).

Нефть

Подъем цен на нефть усилился вечером в пятницу, котировки завершают неделю существенным ростом.

Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по Москве дорожают на 2,92%, до $86,68 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысились в цене к этому времени на 3,12%, до $81,42 за баррель.

С начала недели обе марки подорожали более чем на 12% из-за новой эскалации на Ближнем Востоке. США и Иран вновь обмениваются ударами, и американские военные возобновили морскую блокаду иранских портов. В результате движение судов через Ормузский пролив оказалось затруднено.