РФ отменила квоту на экспорт риса-сырца

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Россия отменяет введенную с 1 января квоту на экспорт риса-сырца в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, следует из постановления правительства РФ.

Этим документом правительство отменило действие другого правпостановления, которым с 1 января 2026 года была установлена тарифная квота и ставки вывозных таможенных пошлин на вывоз риса-сырца из РФ. Документ предусматривал нулевую экспортную пошлину в рамках квоты в размере 200 тыс. тонн, за её пределами - 50% от таможенной стоимости продукции.

При этом Минпромторг выдавал разовые лицензии на вывоз риса-сырца в рамках тарифной квоты.

Предполагалось, что эта норма будет действовать до 31 декабря 2026 года.

В приуроченном к выходу в декабре прошлого года правпостановления о введении квоты пресс-релизе сообщалось, что с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2025 года в РФ действовал запрет на вывоз риса-сырца. "В настоящее время необходимости его продления нет, так как объемы производства полностью обеспечивают потребности внутреннего рынка в этой продукции", - пояснялось в документе.

По данным Росстата, в 2025 году урожай риса в РФ составил 1,19 млн тонн против рекордных 1,26 млн тонн годом ранее.

Новым правпостановлением Минпромторгу поручено в течение трех дней со дня вступления в силу этого документа принять решение о прекращении действия разовых лицензий на экспорт риса-сырца.

Ранее Минсельхоз РФ сообщал, что в I половине текущего года экспортеры выбрали только около 19 тонн из беспошлинной квоты на экспорт риса-сырца из РФ. По данным министерства, на 1 июля доступный остаток тарифной квоты составлял 199 тыс. 981,25 тонны.