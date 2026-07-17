Поиск

РФ отменила квоту на экспорт риса-сырца

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Россия отменяет введенную с 1 января квоту на экспорт риса-сырца в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, следует из постановления правительства РФ.

Этим документом правительство отменило действие другого правпостановления, которым с 1 января 2026 года была установлена тарифная квота и ставки вывозных таможенных пошлин на вывоз риса-сырца из РФ. Документ предусматривал нулевую экспортную пошлину в рамках квоты в размере 200 тыс. тонн, за её пределами - 50% от таможенной стоимости продукции.

При этом Минпромторг выдавал разовые лицензии на вывоз риса-сырца в рамках тарифной квоты.

Предполагалось, что эта норма будет действовать до 31 декабря 2026 года.

В приуроченном к выходу в декабре прошлого года правпостановления о введении квоты пресс-релизе сообщалось, что с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2025 года в РФ действовал запрет на вывоз риса-сырца. "В настоящее время необходимости его продления нет, так как объемы производства полностью обеспечивают потребности внутреннего рынка в этой продукции", - пояснялось в документе.

По данным Росстата, в 2025 году урожай риса в РФ составил 1,19 млн тонн против рекордных 1,26 млн тонн годом ранее.

Новым правпостановлением Минпромторгу поручено в течение трех дней со дня вступления в силу этого документа принять решение о прекращении действия разовых лицензий на экспорт риса-сырца.

Ранее Минсельхоз РФ сообщал, что в I половине текущего года экспортеры выбрали только около 19 тонн из беспошлинной квоты на экспорт риса-сырца из РФ. По данным министерства, на 1 июля доступный остаток тарифной квоты составлял 199 тыс. 981,25 тонны.

Минпромторг
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Транснефть" выплатит дивиденды за 2025 год в размере 204,17 руб. на акцию

 "Транснефть" выплатит дивиденды за 2025 год в размере 204,17 руб. на акцию

Госдума 21 июля рассмотрит поправки для стабилизации цен на топливо

"БТС-Мост Холдинг" стал владельцем 67,2% ЮГК

 "БТС-Мост Холдинг" стал владельцем 67,2% ЮГК

Вклад креативной экономики в ВВП РФ за восемь лет вырос до 4,3%

 Вклад креативной экономики в ВВП РФ за восемь лет вырос до 4,3%

СФ поддержал обязанность банков раскрывать условия проведения переводов через СБП

 СФ поддержал обязанность банков раскрывать условия проведения переводов через СБП

Кабмин РФ решил распространить механизм импортного демпфера на дизтопливо

 Кабмин РФ решил распространить механизм импортного демпфера на дизтопливо

Чистая прибыль банков РФ в июне выросла на 3,3% месяц к месяцу

Денежная база в России выросла с 3 по 10 июля на 230,9 млрд рублей

Предложенные новые правила приобретения участков под зданиями получили критику

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 2,2%

 Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 2,2%
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10579 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3178 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 110 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 449 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов