Поиск

Стоимость импорта в США в июне неожиданно выросла, экспорта - снизилась впервые с мая 2025 года

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Индекс цен на импортируемые в США товары и услуги в июне увеличился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, согласно данным министерства труда страны.

Аналитики в среднем прогнозировали спад на 0,7%, по данным Trading Economics.

В мае индекс повысился на 1,7%.

Стоимость импортного топлива и смазочных материалов в прошлом месяце сократилась на 0,4% на фоне кратковременного восстановления движения танкеров из Персидского залива. Цены на нефть и нефтепродукты снизились на 0,7%, на природный газ - выросли на 9,2%.

Рост импортных цен без учета топлива составил 0,4%.

Цены на китайский импорт увеличились на 0,9% - максимально с января 2008 года.

Индекс экспортных цен в июне уменьшился впервые с мая 2025 года - на 0,6% по сравнению с маем. Эксперты ожидали спада на 0,4%. В позапрошлом месяце индекс прибавил 1,2%.

В годовом выражении стоимость импорта в США в минувшем месяце выросла на максимальные с августа 2022 года 7,1%, экспорта - на 10,2%.

США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Транснефть" выплатит дивиденды за 2025 год в размере 204,17 руб. на акцию

 "Транснефть" выплатит дивиденды за 2025 год в размере 204,17 руб. на акцию

Госдума 21 июля рассмотрит поправки для стабилизации цен на топливо

"БТС-Мост Холдинг" стал владельцем 67,2% ЮГК

 "БТС-Мост Холдинг" стал владельцем 67,2% ЮГК

Вклад креативной экономики в ВВП РФ за восемь лет вырос до 4,3%

 Вклад креативной экономики в ВВП РФ за восемь лет вырос до 4,3%

СФ поддержал обязанность банков раскрывать условия проведения переводов через СБП

 СФ поддержал обязанность банков раскрывать условия проведения переводов через СБП

Кабмин РФ решил распространить механизм импортного демпфера на дизтопливо

 Кабмин РФ решил распространить механизм импортного демпфера на дизтопливо

Чистая прибыль банков РФ в июне выросла на 3,3% месяц к месяцу

Денежная база в России выросла с 3 по 10 июля на 230,9 млрд рублей

Предложенные новые правила приобретения участков под зданиями получили критику

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 2,2%

 Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 2,2%
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10579 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3178 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 110 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 449 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов