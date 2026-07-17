Стоимость импорта в США в июне неожиданно выросла, экспорта - снизилась впервые с мая 2025 года

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Индекс цен на импортируемые в США товары и услуги в июне увеличился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, согласно данным министерства труда страны.

Аналитики в среднем прогнозировали спад на 0,7%, по данным Trading Economics.

В мае индекс повысился на 1,7%.

Стоимость импортного топлива и смазочных материалов в прошлом месяце сократилась на 0,4% на фоне кратковременного восстановления движения танкеров из Персидского залива. Цены на нефть и нефтепродукты снизились на 0,7%, на природный газ - выросли на 9,2%.

Рост импортных цен без учета топлива составил 0,4%.

Цены на китайский импорт увеличились на 0,9% - максимально с января 2008 года.

Индекс экспортных цен в июне уменьшился впервые с мая 2025 года - на 0,6% по сравнению с маем. Эксперты ожидали спада на 0,4%. В позапрошлом месяце индекс прибавил 1,2%.

В годовом выражении стоимость импорта в США в минувшем месяце выросла на максимальные с августа 2022 года 7,1%, экспорта - на 10,2%.