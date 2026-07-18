Госдума вернулась к ограничениям на возврат российских компаний иностранным инвесторам

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по собственности подготовил ко второму чтению законопроект, устанавливающий основания для лишения иностранных инвесторов, вышедших из российского бизнеса после 2022 года, права на обратный выкуп акций и долей в капиталах компаний.

Прекращать такое право предлагается через суд, а обращаться в него действующие собственники смогут только после заключения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

Соответствующие поправки комитет включил в законопроект (N1206580-8), который изначально регулировал сроки для выхода из иностранных реестров юридических лиц для компаний, переезжающих в российские специальные административные районы (САР). Подготовленный ко второму чтению законопроект размещен в электронной базе документов Госдумы.

Идею о введении ограничений на возврат в капитал российских компаний бывших иностранных инвесторов депутаты начали обсуждать год назад. Связано это было с тем, что в ряде случаев иностранные инвесторы продавали компании с условием возможности обратного выкупа у российских приобретателей на заранее оговоренных условиях. Новое регулирование, по задумке парламентариев, должно было установить основания, когда покупатели будут освобождаться от исполнения этих опционов.

Ни один из обсуждавшихся ранее вариантов так и не был вынесен на голосование на пленарном заседании Госдумы.

Предложенные сейчас поправки направлены на решение этой же задачи. Предполагается, что закон "Об иностранных инвестициях в РФ" будет дополнен новой статьей 20.1, которая устанавливает правила возврата в Россию иностранных инвесторов, покинувших страну после начала специальной военной операции на Украине.

Согласно проекту, право на отказ от исполнения опциона российская сторона сможет реализовать исключительно через суд. Рассматривать такие вопросы будет Арбитражный суд Московской области. Инициировать судебное разбирательство сможет как приобретатель актива, так и профильное для предприятия министерство. Последнему для этого потребуется разрешение от правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, а действующему владельцу бизнеса - позиции от упомянутой правкомиссии и профильного ведомства.

Требование можно будет заявить независимо от того, обращался ли иностранный инвестор за реализацией выкупа.

Проектируемые правила касаются инвесторов, связанных с недружественными государствами, подконтрольных им иностранных инвесторов независимо от места их регистрации, а также российских юрлиц под контролем таких инвесторов.

Кроме того, эти правила распространяются исключительно на сделки, совершенные после 22 февраля 2022 года, если совпадают сразу две группы условий.

Первая группа касается поведения иностранного инвестора после этой даты. Для ее выполнения достаточно соблюдения одного из перечисленных в проектируемой норме условий, среди которых упоминаются такие: публичная поддержка недружественных действий в отношении РФ, российских граждан и компаний; совершение действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ; или действий, связанных "с финансированием терроризма, экстремистской деятельности и (или) финансированием распространения оружия массового уничтожения"; публичные заявления о прекращении или приостановке деятельности в РФ; ненадлежащее исполнение своих обязанностей, в том числе вытекающих из корпоративных и иных аналогичных договоров и т.д.

Вторая группа условий касается финансовых параметров обратного выкупа или экономических последствий выхода иностранного инвестора из бизнеса. Среди них такие условия: договор предусматривает обратный выкуп по цене, отклоняющейся от рыночной на 25% и более, либо приобретатель вложил в актив дополнительные инвестиции или совершил другие действия, без которых деятельность компании могла бы приостановиться, существенно сократиться или прекратиться.

Инвестор в течение года со дня вступления в силу решения о прекращении права на обратный выкуп сможет потребовать от приобретателя компенсацию. Суд вправе уменьшить ее размер, приняв во внимание характер действий иностранного инвестора, размера вызванных ими убытков и объема вложений приобретателя в актив, а также полностью отказать в выплате в случае привлечения к ответственности инвестора или его бывших директоров за финансирование терроризма, экстремистской деятельности.

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.