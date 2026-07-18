Китай в мае увеличил импорт СПГ на 8% - это новый максимум с начала года

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Китай в мае 2026 года нарастил импорт сжиженного природного газа на 8% - до 5,68 млн тонн, сообщает Главное таможенное управление КНР. Это максимальный объем с начала текущего года.

Даже в условиях мирового дефицита из-за кризиса в Персидском заливе Китаю удается увеличивать импорт СПГ, в то время как остальные крупные импортеры (Европа, Япония) сталкиваются с падением поставок. При этом такие покупатели как Южная Корея и Индия в последние месяцы вынуждены перейти к наращиванию импорта.

На мировом рынке СПГ в начале года главным фактором была холодная погода в Европе. Лишенные доступа к российским поставкам европейские покупатели в борьбе за дополнительные партии СПГ предлагали заметные премии по отношению к ценам в Азии. В марте начался кризис в Персидском заливе, что лишило мировой рынок существенной доли предложения нефти и СПГ и взвинтило цены.

С января по март китайский импорт СПГ показывал заметное снижение. Как замечают эксперты Wood Mackenzie, к началу 2026 года страна накопила большие запасы этого топлива. Однако долго ограничивать покупки оказалось невозможно и пришлось наращивать импорт дефицитного товара. Этому мог помочь высокий уровень диверсификации портфеля поставок КНР, самый высокий среди всех крупных азиатских покупателей СПГ, замечает WoodMac. Как следствие, средняя цена импорта СПГ Китаем в мае выросла до $496 за тысячу кубометров, что является максимальным значением с конца 2023 года (за последние два с половиной года 30 месяцев).

Россия является одним из крупнейших поставщиков СПГ в Китай. Российские мощности по производству крупнотоннажного СПГ - это завод "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF), "Арктик СПГ 2", "Газпром СПГ Портовая" и "Криогаз-Высоцк".

По "трубе" Китай получает газ из пяти стран: России, Казахстана, Туркмении, Узбекистана и Мьянмы. Общий поставки трубопроводного газа в КНР в мае составили 6,827 млрд куб. м, что практически повторяет уровень годовой давности, а также предыдущего месяца (апреля 2026). Среднесуточный уровень понизился по отношению к предыдущему месяцу на 3%. Это типичный тренд для этого периода времени, так как внутренний рынок стран Центральной Азии начинает требовать больше газа на фоне роста летней жары, а в этом году температура воздуха в регионе заметно превышает климатическую норму.

Суммарно (по трубопроводам и в виде СПГ) Китай в мае 2026 года принял 14,215 млрд куб. м газа, что на 4% больше, чем годом ранее (13,627 млрд куб. м).

Детальную статистику по поставщикам ГТУ КНР опубликует 20 июля.