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Денежные переводы в Таджикистан выросли на 5,2% в I квартале 2026 года

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Евразийский банк развития сообщил в макрообзоре, что денежные переводы в Таджикистан в I квартале 2026 года увеличились на 5,2% в годовом измерени после роста на 62% в четвертом квартале 2025 года.

По оценке аналитиков банка, несмотря на замедление темпов роста, объем поступающих в страну личных денежных переводов остается близким к рекордному уровню.

В ЕАБР ожидают, что устойчивый приток денежных переводов продолжит оказывать дополнительную поддержку внутреннему спросу. С учетом этого и других макроэкономических факторов банк прогнозирует рост валового внутреннего продукта Таджикистана на 8,3% по итогам 2026 г.

ЕАБР Таджикистан
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