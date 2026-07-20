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Суд завершил процедуру банкротства АНО "Объединенный хоккейный клуб "Динамо"

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы завершил процедуру банкротства автономной некоммерческой организации (АНО) "Объединенный хоккейный клуб "Динамо" (ОХК "Динамо", Москва), говорится в определении на сайте суда.

В соответствии с законом "требования кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества должника, а также требования кредиторов, не признанные конкурсным управляющим, если кредитор не обращался в арбитражный суд или если такие требования признаны арбитражным судом необоснованными", считаются погашенными.

Суд установил, что конкурсным управляющим процедура конкурсного производства проведена в соответствии с требованиями ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".

"Доказательства пополнения конкурсной массы должника в материалах дела отсутствуют, в связи с чем суд полагает возможным завершить конкурсное производство в отношении должника", - отмечается в документе.

Арбитражный суд Москвы 22 января 2018 года признал обоснованным поданное 3 октября 2017 года заявление индивидуального предпринимателя (ИП) Алексея Сорокина о банкротстве АНО "ОХК "Динамо".

Суд тогда ввел в отношении должника процедуру наблюдения.

20 июня 2018 года суд признал АНО "ОХК "Динамо" несостоятельным (банкротом) и открыл в отношении него конкурсное производство. В реестр кредиторов ОХК на тот момент были включены требования 23 кредиторов на сумму почти 873 млн рублей. В частности, свои требования предъявили МБУ "Ледовый дворец "Арена Балашиха" им.Ляпкина и ООО "Спортивно-стрелковый клуб "Выстрел".

Из отчета временного управляющего следовало, что восстановление платежеспособности должника невозможно, был сделан вывод об отсутствии признаков преднамеренного и фиктивного банкротства. При этом было достаточно средств для покрытия судебных расходов.

В середине июля 2017 года сообщалось, что АНО "ОХК "Динамо" намерено признать себя банкротом.

На портале Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности 14 июля 2017 года было опубликовано уведомление АНО "ОХК "Динамо" о намерении обратиться в Арбитражный суд с заявлением о признании банкротом в соответствии со ст.38 ФЗ "О банкротстве". Финансовые проблемы связаны с неэффективным управлением, заявил в конце июня 2017 года председатель центрального совета спортобщества "Динамо" Владимир Стржалковский.

В июне 2017 года хоккеисты "Динамо" заявили, что им более трех месяцев не выплачивают зарплату. Денег не получают работники клуба, тренеры, персонал, игроки чемпиона Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) "Динамо" (Балашиха), а также ХК МВД и СДЮШОР, входящих в структуру "Динамо".

Арбитражный суд Москвы Балашиха Динамо ОХК Алексей Сорокин Владимир Стржалковский
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