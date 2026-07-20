ВВП Таджикистана в первом полугодии вырос на 8,2%

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - ВВП Таджикистана в январе-июне 2026 года составил 81,7 млрд сомони, увеличившись в сопоставимых ценах на 8,2% в годовом измерении, сообщил на пресс-конференции министр экономического развития и торговли страны Абдурахмон Абдурахмонзода.

"Несмотря на негативное влияние и последствия глобальных и региональных процессов, в первом полугодии был обеспечен рост национальной экономики", - сказал Абдурахмонзода.

По его словам, рост был обеспечен в основном за счет увеличения объема промышленного производства на 14,1%, сельского хозяйства на 7,2% и инвестиций в основной капитал на 18,4%.

Правительство Таджикистана ожидает роста экономики в 2026 и 2027 годах на 8,5% и 8,3% соответственно. МВФ предполагает, что ВВП страны в этом году увеличится на 6%, Всемирный банк прогнозирует рост на 6,5%, Азиатский банк развития - на 7,3%, ЕБРР - на 7,9%, ЕАБР - на 8,3%, ЕФСР - на 7,1%, международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings - на 7,1%.

В 2025 году экономика Таджикистана увеличилась на 8,4% после такого же роста в 2024 году. В первом квартале 2026 года ВВП вырос на 8%.

Официальный курс на 20 июля - 9,25 сомони/$1.