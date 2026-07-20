В Таджикистане годовая инфляция ускорилась до 4,1%

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - В Таджикистане годовая инфляция в июне 2026 года составила 4,1% тогда как в марте она равнялась 3,4%, сообщил Нацбанк страны.

Рост потребительских цен за январь-июнь составил 2,4%, что на 0,6 процентного пункта выше показателя аналогичного периода 2025 года.

За полугодие продовольственные товары подорожали на 2,6%, непродовольственные - на 1,7%, платные услуги - на 3,8%.

В 2025 году инфляция в Таджикистане сложилась на уровне 3,5%, в 2024 году - 3,4%.

Целевой показатель инфляции установлен Нацбанком страны на уровне 5% плюс-минус 2 процентных пункта. По прогнозу МВФ, в текущем году инфляция в Таджикистане составит 4%, АБР ожидает ее на уровне 4,5%, ЕАБР - 4,7%, ЕФСР - 6,3%, рейтинговое агентство Standart&Poor's - 5%.