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Денежная масса в РФ в июне выросла на 0,9%, годовой темп увеличился до 13,2%

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Денежная масса (агрегат М2) в РФ в июне 2026 года увеличилась на 0,9%, до 134,847 трлн рублей, после роста в мае на 1,2%, сообщается на сайте ЦБ РФ.

Годовой темп прироста денежной массы на 1 июля 2026 года увеличился до 13,2% с 13,0% на 1 июня.

Широкая денежная масса с исключением валютной переоценки (М2Х*) в июне увеличилась на 0,4% после роста в мае на 1,2%. Годовой темп ее прироста на 1 июля снизился до 12,9% с 13,1% на 1 июня.

Объем наличных денег в обращении М0 в июне вырос на 2,1%, до 19,794 трлн рублей, после роста на 2,0% в мае. Годовой темп роста наличных на 1 июля увеличился до 18,5% после 17,5% на 1 мая.

Денежный агрегат М2 включает денежный агрегат М1 (это наличные деньги в обращении вне банковской системы (денежный агрегат М0) и остатки средств в национальной валюте на расчетных, текущих и иных счетах до востребования населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ) и остатки средств в национальной валюте на счетах срочных депозитов и иных привлеченных на срок средств населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ.

Широкая денежная масса включает наряду с агрегатом М2Х все виды депозитов в иностранной валюте, депозитные и сберегательные сертификаты.

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