Рынки акций Европы в основном снизились в понедельник

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Большинство фондовых индексов крупнейших стран Западной Европы снизились по итогам торгов в понедельник.

Общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 уменьшился на 0,3% - до 639,6 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 потерял 0,71% после вступления Эндрю Бернема в должность премьера, итальянский FTSE MIB - 0,04%, испанский IBEX 35 - 0,05%. Германский DAX прибавил 0,06%, французский CAC 40 - 0,02%.

Давление на рынки оказало усиление напряженности на Ближнем Востоке, где хуситы заявили о начале морской блокады Саудовской Аравии в ответ на блокаду портов в Йемене и атаки на международный аэропорт в его столице Сане.

"Мы объявляем о морской блокаде против преступного саудовского врага на основе принципа "око за око". Решение вступает в силу незамедлительно с момента обнародования этого заявления", - сообщил военный представитель хуситов Яхья Сари.

Акции Ryanair Holdings Plc подешевели на 4,6%. Крупнейший в Европе лоукостер в первом квартале 2027 финансового года сократил чистую прибыль на 34%, при этом выручка выросла на 1%. Авиакомпания в апреле-июне перевезла 61,3 млн пассажиров, на 6% больше, чем за тот же период годом ранее. При этом загруженность рейсов осталась на уровне 94%.

В минусе также закрылись автопроизводители, включая Stellantis (-0,7%), Volkswagen, Mercedes-Benz (-0,8% у обоих), Renault (-0,9%), BMW AG и Porsche AG (-0,3% у обоих).

Котировки бумаг нефтяных гигантов не показали единой динамики: TotalEnergies и BP Plc - выросли на 0,9%, Shell - снизились на 0,5%. При этом BP сообщила о продаже сети АЗС и зарядных станций в Австрии за неназванную сумму швейцарской Volenergy.

На торгах в Париже подорожали акции банков, включая BNP Paribas (+1,2%), Societe Generale и Credit Agricole (+0,8% у обоих). Тем временем капитализация производителей товаров класса люкс LVMH и Hermes сократилась на 1,7% и 0,3% соответственно.

В германском индексе DAX лидерами роста стали бумаги RWE (+3,6%), Siemens Energy (+3,5%) и Fresenius (+3%). Рыночная стоимость Bayer, Vonovia и Continental снизилась более чем на 1%.