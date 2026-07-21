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Казахстан планирует наладить производство автомобильной стали к 2028 году

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Казахстан планирует в 2028 году запустить на базе Qarmet производство автомобильного листа, соответствующего требованиям автопроизводителей, а в 2029 году организовать серийный выпуск кузовных деталей, сообщил на заседании правительства председатель совета директоров группы компаний Allur Андрей Лаврентьев.

Приоритетным шагом для автомобильной промышленности он назвал освоение полного цикла штамповочного производства для легковых автомобилей с использованием казахстанской стали.

"Мы прорабатываем межотраслевой проект Qarmet, Allur, Kia Qazaqstan и с другими производителями, который объединит металлургию и автомобилестроение в единую цепочку по аналогии с производством автобусов в городе Сарань, где уже используется сталь компании Qarmet", - сказал Лаврентьев.

Он отметил, что в 2028 году Qarmet планирует запустить производство автомобильного листа - стали, соответствующей требованиям производителей легковых автомобилей, а в 2029 году на его основе планируется организовать серийное производство кузовных деталей. Проектная мощность составит не менее 100 тысяч кузовов в год, а доля казахстанской стали - не менее 75%.

"Для металлургической отрасли проект сформирует долгосрочный промышленный спрос на высокую продукцию передела, в том числе и за рубежом. Для автомобилестроения позволит снизить зависимость от внешних поставок кузовных деталей и существенно увеличить внутристрановую ценность", - сообщил глава Allur.

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов считает, что этот проект имеет стратегическое значения для отрасли.

"Честно говоря, удивляет, что многие десятилетия при наших возможностях мы не наладили производство автомобильной стали в стране. Поэтому этот проект мы поддерживаем в целом, как и большую программу модернизации Qarmet. Здесь получилась большая синергия между сталелитейными предприятиями и автомобильной промышленностью", - подчеркнул он.

Qarmet (ранее "АрселорМиттал Темиртау") - интегрированная сталелитейная и горнодобывающая компания, владеющая крупнейшим сталелитейным заводом в Казахстане - Карагандинским металлургическим заводом (Темиртау, Карагандинская область). В 2023 году "АрселорМиттал Темиртау" был выкуплен совладельцем казахстанского автопроизводителя Allur Андреем Лаврентьевым за $286 млн и переименован в Qarmet.

Казахстан Qarmet Андрей Лаврентьев Олжас Бектенов АрселорМиттал Темиртау
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