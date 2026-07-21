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Белоруссия и Китай начали поставки ГСМ в Киргизию

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Белоруссия и Китай начали поставки горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Киргизию, сообщил на пресс-конференции министр энергетики страны Алтынбек Рысбеков.

"Первые партии ГСМ из Белоруссия уже поступили в Кыргызстан, еще несколько железнодорожных вагонов находятся в пути", - сказал он.

По его словам, вопрос транзита через Россию полностью урегулирован, а поставки из Белоруссии идут по подписанному соглашению.

Китай также отправил первую партию топлива. Сейчас она доставляется в Киргизию автотранспортом. Чтобы ускорить ввоз, кабмин поручил госорганам обеспечить для таких грузов "зеленый коридор".

Ранее правительство Киргизии вело переговоры о поставках ГСМ из альтернативных источников. Рассматривались поставки из России, Казахстана, Белоруссии, Азербайджана, Узбекистана и Туркменистана. Был введен полный запрет на вывоз топлива из страны и упрощен его ввоз.

Казахстан Белоруссия Киргизия Алтынбек Рысбеков
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