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Мерц анонсировал активный диалог с Азербайджаном по энергетике

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Германия намерена вести активный диалог с Азербайджаном по вопросам энергетической безопасности, заявил канцлер Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Берлине.

"Мы хотим в ближайшие годы активизировать сотрудничество, особенно в сфере энергосбережения. С немецкой стороны мы крайне заинтересованы в диверсификации импорта, в том числе импорта газа. Азербайджан является одной из немногих стран региона, располагающих избытком энергии, то есть производит больше, чем потребляет сам. Поэтому Азербайджан представляет для нас интерес как партнер, когда речь идет об обеспечении энергоснабжения Германии", - сказал канцлер.

По его словам, после того, как в 2022 году Германия прекратила поставки газа из России, Берлин стал искать новые источники поставок. "И здесь Азербайджан играет важную роль. Я еще раз благодарен президенту Ильхаму Алиеву за возможность обсудить сегодня этот вопрос, а также перспективы дальнейшего увеличения объемов поставок газа из Азербайджана. Это также является предметом нашего совместного соглашения и будет обсуждаться в ходе дальнейших переговоров, которые мы будем проводить с Азербайджаном", - отметил он.

Мерц подчеркнул, что отношения Баку и Берлина динамично развиваются и "мы серьезно настроены на развитие отношений между Германией и Азербайджаном".

По его словам, особое значение на фоне продолжающегося кризиса на Ближнем Востоке имеет сотрудничество в энергетике. "Сегодня мы также говорили о развитии возобновляемой энергетики и водородной энергетике", - отметил он.

Мерц добавил, что стороны ведут конструктивные переговоры по предложенной Азербайджаном инвестиционной программе. "Эта программа может открыть новые возможности и для немецких компаний в Азербайджане. Южный Кавказ приобретает все большее значение, как связующее звено между Европой и Азией. Новые транспортные и торговые коридоры создают экономический потенциал, который мы хотим совместно реализовать", - добавил он.

Азербайджан Германия Фридрих Мерц Южный Кавказ Ильхам Алиев
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