Алиев назвал условия для наращивания поставок газа в Германию

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - У Азербайджана есть десятилетний контракт на поставку в Германию 1,5 млрд кубометров газа в год, этот объем может быть увеличен при выполнении ряда условий, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине.

"В прошлом году наш общий экспорт газа составил 25 млрд кубометров, половина из них экспортируется в страны Евросоюза. У нас есть 10-летний контракт на поставку газа (в Германию - ИФ) с объемом в 1,5 млрд кубометров. Мы можем увеличить этот объем, но для этого нужно (выполнение - ИФ) нескольких условий. Во-первых, должно быть обращение к нам. Во-вторых, нужно расширить существующую газовую инфраструктуру и, конечно, решить вопрос с инвестициями, так как европейские банки не хотят финансировать такие проекты", - сказал он.

По его словам, товарооборот между Азербайджаном и Германией по итогам 2025 года составил около $1,5 млрд, большая его часть пришлась на поставки из Германии в Азербайджан.

"Основную часть нашего экспорта в Германию составляет нефть. Азербайджан поставляет сырую нефть на уровне нескольких сотен миллионов долларов. Сколько потребуется - столько и сможет поставить", - добавил Алиев.