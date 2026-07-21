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Убыток "Домодедово" в 2026 году может составить около 5 млрд руб.

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Убыток аэропорта "Домодедово" в 2026 году ожидается на уровне 5 млрд руб., заявил гендиректор "Шереметьево" Михаил Василенко в интервью РБК, которое он дал совместно с главой совета директоров "Внуково" Виталием Ванцевым.

Ранее во вторник стало известно о планах "Внуково" выкупить у "Шереметьево" 25% в его дочернем ООО "Перспектива" - компании, которая контролирует "Домодедово". Сумма сделки составит 16,5 млрд руб., что равно четверти от цены, по которой "Шереметьево" приобрело "Домодедово" у Росимущества в начале этого года (более 66,1 млрд руб.).

"Наверно, можно в этом году довести EBITDA ("Домодедово" - ИФ) до 8 млрд руб., но при этом все равно будут убытки, и убытки могут быть порядка 5 млрд руб.", - сказал Василенко. "Домодедово" не в состоянии обслуживать свои долги, добавил он. Чтобы покрыть задолженность "по бондам и акциям" аэропорта, "Шереметьево", по его словам, вложило 27 млрд руб. "В этой сложной ситуации нужен партнер с высокими компетенциями, с высоким опытом, и такого партнера мы видим во "Внуково", - пояснил Василенко.

Чистый убыток группы "Домодедово" в 2024 году составил 12,4 млрд руб., что в 1,8 раза больше, чем годом ранее, говорилось в отчетности ООО "ДМЕ Холдинг". Выручка группы сократилась на 7%, до 31,3 млрд руб., операционные расходы подросли на 0,5%, до 27,5 млрд руб. Прибыль от операционной деятельности составила 1,6 млрд руб., что в 5,3 раза меньше, чем годом ранее. Общий объем задолженности по кредитам и займам группы (в том числе облигационным) на конец отчетного периода достигла 76,4 млрд руб. (на конец 2023-го - 71,4 млрд руб.). Консолидированная отчетность "Домодедово" за 2025 год не публиковалась.

По словам Ванцева, аудит "Домодедово" показал, что "технологически аэропорт остался где-то на рубеже "нулевых". В частности, это касается системы обработки багажа. "Чтобы ее восстановить, нужно потратить минимум 1 млрд руб.", - заявил он, пояснив, что проблема системы как в "железе", так и в софте.

Также Ванцев сообщил о планах оптимизации терминальных площадей "Домодедово". "Я надеюсь, что к августу мы будем уже готовы, и вы увидите, что частично мы закроем ряд площадей, оптимизируем. Наша главная задача - сделать таким образом, чтобы это не нанесло ущерб комфорту пассажиров и экономике авиакомпаний", - сказал он. Потенциал сокращения себестоимости деятельности "Домодедово" в целом он оценил в 15%.

За период управления "Домодедово" аэропортом "Шереметьево" была выстроена новая организационная структура, сообщил в свою очередь Василенко. Вместо 26 "разрозненных" компаний группы, по его словам, было сформировано семь - "по опыту и подобию, как это работает в "Шереметьево" и во "Внуково". Также определено количество сотрудников, которые будут работать в "Домодедово" - 6,8 тыс. человек. Среди запланированных работ Василенко отметил экспертизы по взлетно-посадочной полосе и перронам, которые требуют ремонта.

Домодедово Шереметьево Внуково
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