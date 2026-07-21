Узбекистан намерен приобрести 10 тысяч железнодорожных вагонов

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил правительству проработать вопрос получения 10 тысяч свободных грузовых железнодорожных вагонов из стран-партнеров, сообщил в Telegram его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

По словам президента, железнодорожным транспортом перевозится 70% внешнеторговых грузов страны, или 46 млн тонн. При этом предприниматели продолжают жаловаться на нехватку вагонов и работу системы грузовых перевозок.

В частности, с начала года производителям цемента не было предоставлено 2,8 тысячи запрошенных вагонов. Президент отметил, что план получить дополнительно 1,3 тысячи грузовых вагонов во втором полугодии также не покрывает потребности бизнеса.

В связи с этим Мирзиёев поручил ответственным ведомствам в течение 10 дней подготовить расчеты по привлечению совместно с частным сектором из стран-партнеров 10 тысяч железнодорожных вагонов.

На совещании также отмечалось, что железнодорожные линии Ангрен - Пап, Ташгузар - Кумкурган и Ташкент - Самарканд работают с перегрузкой.

Президент Узбекистана поставил задачу до конца текущего года договориться о привлечении $200 млн от Всемирного банка (ВБ) на развитие железнодорожной инфраструктуры страны.

Генеральной прокуратуре Узбекистана поручено проверить использование средств, выделенных на расширение парка грузовых вагонов, а также изучить действующий порядок их предоставления предпринимателям. По итогам проверки ведомство должно внести предложения по повышению прозрачности системы.