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Глава СД Внуково заявил, что тарифы Домодедово не будут повышаться более чем на 7% в год

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Тарифы аэропорта Домодедово на обслуживание авиакомпаний не будут повышаться более чем на 7% в год в соответствии с договоренностями с Федеральной антимонопольной службой (ФАС), заявил глава совета директоров Внуково Виталий Ванцев в интервью РБК, которое он дал совместно с гендиректором Шереметьево Михаилом Василенко.

Ранее во вторник стало известно о планах Внуково выкупить у Шереметьево 25% в его дочернем ООО "Перспектива" - компании, которая контролирует Домодедово. Сумма сделки составит 16,5 млрд руб., что равно четверти от цены, по которой Шереметьево приобрело Домодедово у Росимущества в начале этого года (более 66,1 млрд руб.).

"Мы точно не собираемся кардинально менять тарифы. Прежде чем войти в сделку, мы провели консультации с ФАС. Получили от нее представления, которые предполагают, что мы не будем повышать тарифы более чем на 7% в год. Если инфляция превысит эти значения, вопрос тарифов мы вместе с Шереметьево будем решать в диалоге с антимонопольной службой. Но это точно не вопрос текущего года", - сообщил Ванцев.

Вместе с тем, по его словам, в планах новых собственников Домодедово - пересмотреть вопрос "избыточных скидок", которые были предоставлены авиакомпаниям до 2025 года. Тарифы для некоторых из них - ниже себестоимости, Домодедово "фактически финансировало эти авиакомпании", заявил Ванцев.

"Эти договоры были заключены в 2018-2019 годах, они предполагали, что при различных сценариях тарифы будут меняться, но этот механизм не был задействован. При том финансовом результате, который показывает Домодедово, у меня это вызывает удивление. Мы постепенно приведем все условия к разумному состоянию, чтобы и аэропорт мог зарабатывать, и авиакомпании", - сказал он.

Комментируя саму сделку по покупке Внуково 25% в ООО "Перспектива", Ванцев сообщил, что для ее финансирования привлекались как собственные, так и заемные средства, в том числе был взят кредит Сбербанка. "С точки зрения окупаемости - давайте так: на сегодняшний день есть надежда, что в течение десяти лет мы это окупим. Ну а там будем смотреть, как жизнь покажет - может быть и быстрее. Все аэропорты Москвы действительно недозагружены, (...) но это вопрос, как управлять издержками в такой ситуации", - сказал Ванцев.

Виталий Ванцев Внуково Домодедово Шереметьево
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