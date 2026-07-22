Индексы МосБиржи и РТС потеряли по 1,1% в начале основных торгов

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на Мосбирже в среду снижается из-за фиксации прибыли игроками после двухдневного ралли с начала недели на оптимизме по поводу завершения сезона дивидендных отсечек, фактором давления выступают опасения паузы в монетарном смягчении ЦБ в июле, поддержкой - дорожающая нефть (фьючерс на Brent превысил $93 за баррель) из-за напряженности на Ближнем Востоке. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли по 1,1%.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2055,28 пункта (-1,1%), индекс РТС - 824,22 пункта (-1,11%). Из индексных акций лидируют в снижении бумаги МКПАО "Озон" (-7,6%), "ВК" (-3,6%), "Мосэнерго" (-2,8%), МКПАО "Лента" (-2,7%), "ММК" (-2,2%), АФК "Система" (-1,6%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 22 июля, составляет 78,554 руб. (+23,81 копейки).

Подешевели также акции "Интер РАО" (-1,5%), ВТБ (-1,4%), "Т-Технологии" (-1,4%), "МТС" (-1,3%), "Хэдхантера" (-1,3%), "Яндекса" (-1,3%), "Газпрома" (-1,1%), "ЛУКОЙЛа" (-1,1%), "ИКС 5" (-1,1%), "Московской биржи" (-1%), "Аэрофлота" (-0,9%), "Татнефти" (-0,9%), "Норникеля" (-0,9%), Сбербанка (-0,8% и -1,4% "префы"), "Северстали" (-0,8%), "ФосАгро" (-0,8%), "НЛМК" (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (-0,7% и -0,7% "префы"), "Роснефти" (-0,6%), "НОВАТЭКа" (-0,4%), "Группы компаний ПИК" (-0,1%).

Подорожали акции "Полюса" (+1,5%), "АЛРОСА" (+0,8%), "Русала" (+0,1%).

США нанесут в скором времени сильные удары по горе Пикакс, под которой, предположительно, находится иранский ядерный объект, объявил президент США Дональд Трамп журналистам в Белом доме во вторник.

"Мы нанесем удары по этому району очень скоро и очень мощно", - сказал Трамп, комментируя сообщения СМИ о том, что Иран мог переместить центрифуги для обогащения урана в туннели нового подземного комплекса под горой Пикакс.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что разведка Израиля полагает, что прошлой осенью Иран переместил тысячи своих центрифуг для обогащения урана в туннели нового подземного комплекса под горой Пикакс. Согласно источникам, Израиль передал эти разведданные Вашингтону, сообщив, что центрифуги были перевезены на этот объект после 12-дневной войны в июне 2025 года, когда американские и израильские ВС нанесли удары по трем основным ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане.

В командовании ВС Ирана заявили, что США в случае проведения ударов по иранским ядерным объектам спровоцируют расширение нынешнего вооруженного конфликта. По сообщению иранских СМИ, в командовании пояснили, что такие удары "будут означать, что война расширяется", и тогда Тегеран будет готов наносить удары по любым связанным с США объектам в ближневосточном регионе.

Комментарии аналитиков

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Максим Абрамов, поддержку рынку оказывает выросшая нефть на фоне обострения конфликта между США и Ираном и заявлений Тегерана о сохранении ограничений на проход судов через Ормузский пролив до прекращения американских ударов. При этом сдерживающим фактором остается неопределенность вокруг 21-го пакета антироссийских санкций ЕС – его согласование осложняют позиция Греции и разногласия внутри блока, хотя европейские политики пока не намерены отказываться от введения новых ограничительных мер.

Индекс МосБиржи в случае дальнейшего улучшения настроений на рынке может вернуться в диапазон 2100-2200 пунктов. При сохранении негативного новостного фона индекс может достичь уровня поддержки в районе 2000 пунктов, считает аналитик.

Управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ

Екатерина Крылова ожидает, что индекс МосБиржи в среду будет находиться в зоне 2000-2100 пунктов.

Во вторник вечером спекулятивная активность покупателей несколько снизилась, и рынок перешел в режим консолидации. Мощный отскок начала недели стал техническим после затяжного многонедельного падения. Накопленная экстремальная перепроданность привела к массовому закрытию коротких позиций, что ускорило подъем, а дополнительную поддержку оказал взлет цен на нефть Brent из-за очередной волны эскалации конфликта между США и Ираном. Позитива добавили корпоративные факторы в виде завершения сезона дивидендных отсечек у крупнейших эмитентов, а также геополитическая повестка.

"Мы сохраняем ожидания, что индекс МосБиржи останется сегодня в диапазоне 2000-2100 пунктов. Продолжаем характеризовать текущую динамику как неустойчивую, а покупки "под отскок" высокорискованными. Главными драйверами для рынка остаются геополитика и монетарная политика. Ранее рост валютных курсов и нефти не смог защитить акции экспортеров от тотальных распродаж, вызванных внешним фоном и жесткой риторикой ЦБ. Сейчас инвесторы осторожны перед возможными переговорами представителей РФ и США на саммите АСЕАН. Кроме того, в пятницу Банк России примет решение по ставке, из-за инфляции ожидаются сохранение ставки на уровне 14,25% и жесткий сигнал на будущее. Любое позитивное отклонение от этих ожиданий превратит локальный отскок в полноценный разворот, но пока в отсутствие реальных улучшений в геополитике, экономике и ожиданиях по ставке преждевременно даже формирование среднесрочных и долгосрочных позиций", - считает Крылова.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Андрей Зацепин также полагает, что отскок рынка акций начинает захлебываться. Индекс МосБиржи накануне поднимался к отметке 2100 пунктов, которая теперь стала мощным сопротивлением, но даже не попытался протестировать ее на прочность. Это вполне логично, поскольку фундаментально ситуация по российскому фондовому рынку и экономике не изменилась, поэтому спекулянты, купившие бумаги около многомесячных минимумов, начали фиксировать прибыль.

От более сильных распродаж рынок удерживает дорожающая нефть, у которой есть потенциал роста выше $100 за баррель в свете продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке и ударов по российским мощностям. Однако нефть не станет драйвером роста отечественного рынка акций, для перехода в восходящий тренд ему нужно принципиальное улучшение геополитики, вслед за чем последует смягчение ДКП Банка России, полагает Зацепин.

Зарубежные фондовые рынки

В США накануне индексы акций выросли на 0,7-1,3% во главе с Nasdaq на сильных квартальных отчетах и геополитических новостях.

Ранее издание Axios сообщило, что посредники в мирных переговорах между США и Ираном передали сторонам предложение о 10-дневном перемирии. По словам американских чиновников, в администрации президента США Трампа изучают это предложение и даже "призвали Израиль воздержаться от шагов, которые могут закрыть окно для дипломатии".

Негативным фактором для рынка стала новость о том, что Трамп принял решение ввести дополнительные пошлины в размере 50% на импорт целого ряда товаров из Канады. Президент назвал такое решение "ответом на проводимую в Канаде дискриминацию в отношении американской продукции".

Тем временем во вторник премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что он договорился с Трампом повысить активность переговоров в торговой сфере.

В Азии в среду также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, австралийский ASX подрос на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,7%, китайский Shanghai Composite просел на 0,02%, гонконгский Hang Seng теряет 1,1%), минусуют американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы проседают на 0,3-0,8%).

Нефть

На нефтяном рынке утром в среду цены обновили максимумы за пять недель на опасениях новых перебоев поставок топлива с Ближнего Востока.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $93,31 за баррель (+2,5% и +2% во вторник), цена сентябрьского фьючерса на WTI - $86,48 за баррель (+2,5% и +2,3% накануне).

Американские вооруженные силы атаковали иранские портовые города Чабахар и Конарек, которые расположены на побережье Оманского залива, передал государственный телеканал IRIB со ссылкой на заместителя губернатора провинции Систан и Белуджистан. Ранее иранские СМИ сообщили, что ударам подверглись по меньшей мере еще шесть городов, в том числе крупный индустриальный центр Тебриз. Американские военные атаковали Иран 11-ю ночь подряд.

Ранее йеменские хуситы сообщили о морской блокаде Саудовской Аравии в ответ на блокаду портов в Йемене и атаку на международный аэропорт в Сане. Во вторник они добавили, что морская блокада Саудовской Аравии распространяется не только на связанные с королевством суда, но и на весь морской транспорт, направляющийся в саудовские порты и из них.

Тем временем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы в стране за прошлую неделю выросли на 2,6 млн баррелей. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали снижения на 1,5 млн баррелей. Данные Минэнерго США по запасам нефти, более важные для рынка, будут опубликованы в среду, в 17:30 по Москве.