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Цена нефти Brent превысила $94 за баррель

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Подъем цен на нефть усилился на опасениях разрастания конфликта на Ближнем Востоке.

Цена сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 11:11 по московскому времени поднимается на $3,02 (3,32%), до $94,03 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли к этому времени на $3,12 (3,7%), до $87,46 за баррель.

Накануне обе марки подорожали на 2% и сейчас торгуются на максимумах за шесть недель. Инвесторов тревожит продолжающийся обмен ударами между США и Ираном, а также угрозы йеменских хуситов атаковать танкеры с саудовской нефтью в Баб-эль-Мандебском проливе. Этот пролив является ключевым пунктом одного из двух главных маршрутов, по которым Саудовская Аравия экспортирует нефть в Азию; второй проходит через Ормузский пролив.

"С учетом перебоев поставок из Персидского залива, рисков для саудовского экспорта в Красном море и событий в Черном море можно предположить, что нефть Brent сейчас недооценена", - написали аналитики ING.

Brent WTI Иран
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