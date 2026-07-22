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Индекс МосБиржи превысил 2100п на новостях о встрече Лаврова с Рубио 23 июля

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций, снижавшийся в начале торгов после двух дней коррекционного повышения, в середине дня среды возобновил рост, позитивно отреагировав на сообщение о том, что встреча Лаврова с Рубио согласована и состоится 23 июля в Маниле. В ожидании геополитических новостей с этой встречи индекс МосБиржи смог превысить отметку 2100 пунктов.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что 23 июля встретится с госсекретарем США Марко Рубио в Маниле. "Встреча с Рубио уже согласована", - сказал он на пресс-конференции в Маниле. Лавров добавил, что она состоится в четверг в первой половине дня.

Москва исходит из того, что Вашингтон пока не отказался от своих предложений, сделанных в Анкоридже, отметил глава МИД России. "Мы исходим из того, что по крайней мере пока нам американские коллеги не ответили отказом от своих же предложений, которые прозвучали и которые хорошо всем теперь уже известны, потому что много было комментариев", - сказал Лавров.

Относительно возможности урегулирования кризиса на Украине Лавров отметил: "Что касается предсказания президента Трампа о приближении урегулирования: я завтра у Марко Рубио поинтересуюсь".

К 12:08 индекс МосБиржи составил 2104,31 пункта (+1,23%), индекс РТС - 843,85 пункта (+1,22%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 7,8%.

Подорожали акции "Полюса" (+7,8%), "Русала" (+3,7%), "Роснефти" (+3,4%), "АЛРОСА" (+3%), АФК "Система" (+3%), "Сургутнефтегаза" (+2,6%), "НОВАТЭКа" (+2,4%), "ЛУКОЙЛа" (+2,2%), "НЛМК" (+2,1%), "ММК" (+2,1%), "Татнефти" (+1,9%), "Северстали" (+1,6%), "Газпрома" (+1,4%), "Группы компаний ПИК" (+1,2%), "Норникеля" (+0,9%), МКПАО "Яндекс" (+0,9%), "ФосАгро" (+0,8%), "Аэрофлота" (+0,4%), "Московской биржи" (+0,4%), "Т-Технологии" (+0,4%), Сбербанка (+0,3%), ВТБ (+0,3%), "Интер РАО" (+0,2%), МКПАО "Хэдхантер" (+0,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,1%).

Подешевели акции "МТС" (-0,7%), МКПАО "ВК" (-0,1%), "префы" Сбербанка (-0,1%),

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 12:08 составил 37,47 млрд рублей (из них 5,09 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции "Озон МКПАО", 3,7 млрд рублей на бумаги "Полюса" и 3,69 млрд рублей на акции Сбербанка).

Московская биржа
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