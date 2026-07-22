В Казахстане будут использовать цифровой тенге при госзакупках лекарств и ГСМ

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В Казахстане технические работы по интеграции цифрового тенге с информационными системами Министерства финансов будут завершены в августе 2026 года, это позволит полностью перейти на использование цифрового тенге в государственных закупках, сообщила пресс-служба правительства страны.

"Уже в августе цифровой тенге планируется использовать при государственных закупках товаров, лекарственных средств, горюче-смазочных материалов и других материальных запасов", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день в обращение выпущено 340 млрд цифровых тенге. С их использованием уже реализовано 20 пилотных проектов, еще 10 находятся в стадии реализации, а 50 готовятся к запуску.

Пилотные проекты охватывают инфраструктурное строительство, бюджетное кредитование и субсидирование, грантовое финансирование, меры государственной поддержки, госзакупки, налоговое администрирование, а также закупки Национального банка и субъектов квазигосударственного сектора. Обязательное применение цифрового тенге предусмотрено по восьми спецификам бюджетных расходов для проектов стоимостью свыше 100 млн тенге.

В пресс-службе правительства отметили и сдерживающие факторы для сквозной прослеживаемости использования бюджетных средств - от генерального подрядчика до конечного исполнителя: на практике субподрядные организации зачастую не готовы заключать смарт-контракты для использования цифрового тенге, поскольку действующее законодательство не содержит соответствующих требований.

Для устранения этого барьера Минфин подготовил пакет поправок, предусматривающий создание необходимых правовых механизмов.

Пилотный проект цифрового тенге реализуется с 2023 года Национальным банком совместно с правительством. В 2025 году цифровой тенге признан новой формой национальной валюты. Все операции с ним проходят на специальной платформе. Нацбанк Казахстана выпускает цифровые тенге, управляет платформой и подключает участников. Банки открывают и ведут цифровые счета для граждан и компаний. Появилась возможность программировать платежи и создавать смарт-контракты на основе цифрового тенге.

Официальный курс на 22 июля - 469,59 тенге/$1.