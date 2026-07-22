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Доходы госбюджета Таджикистана в первом полугодии превысили план на 14%

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Доходы госбюджета Таджикистана за январь-июнь 2026 года составили 36,4 млрд сомони, что превышает утвержденный план более чем на 14%, сообщил на пресс-конференции глава Минфина Файзиддин Кахорзода.

По его словам, план доходов республиканского бюджета выполнен на 116,8%, местных бюджетов - на 115,2%.

Министр отметил, что в отчетный период финансовая политика ведомства была сосредоточена на обеспечении устойчивости бюджета, своевременном исполнении социальных обязательств и повышении эффективности управления государственными ресурсами.

На финансирование экономических и социальных направлений в первом полугодии было направлено более 30,3 млрд сомони. При этом 13,7 млрд сомони, или 45% расходов госбюджета, были направлены на социальную сферу.

Кахорзода сообщил, что за шесть месяцев 2026 года Минфин привлек совместно с международными финансовыми организациями почти $500 млн. Средства предусматривается направить на строительство Рогунской ГЭС, развитие системы управления водными ресурсами, поддержку экономических программ и совершенствование государственных услуг.

Объем государственного долга Таджикистана по состоянию на 1 июля 2026 года составил $3,4 млрд, или 16% ВВП, сообщил глава Минфина. По его словам, обслуживание долговых обязательств осуществляется своевременно, проблем с выплатой внешних займов не возникало.

Минфин Таджикистана продолжит работу по повышению прозрачности бюджета, развитию международного сотрудничества и укреплению финансовой устойчивости страны.

Минфин Таджикистан Файзиддин Кахорзода Рогунская ГЭС
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