Поиск

РФ к 19 июля увеличила импорт бананов почти на 24% до 859,1 тыс. т

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - РФ с начала этого года по 19 июля импортировала 859,1 тыс. тонн бананов, что на 23,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Россельхознадзор со ссылкой на данные ФГИС "Аргус-Фито".

Основным поставщиком является Эквадор, откуда было ввезено 835 тыс. тонн. Это на 19,1% больше прошлогоднего.

Между тем, как заявлял в мае этого года руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, служба не удовлетворена гарантиями надзорного ведомства Эквадора по безопасности поставляемых в РФ бананов. Он говорил, что Россельхознадзор просил эквадорских коллег систематизировать производителей и поставщиков, поскольку российской службе сложно проконтролировать две тысячи компаний, занятых в этой сфере.

"Проблема бананов" в отношениях с Эквадором существует давно.

Как сообщалось, претензии у Россельхознадзора к системе контроля безопасности поставляемых из этой страны бананов возникли в прошлом году и сохраняются в нынешнем. Проблемы заключаются в отсутствии возможности идентифицировать производителей бананов, в продукции которых наиболее часто выявляются карантинные объекты, а также в том, что у эквадорской стороны существуют недостатки в системе внутреннего контроля на всех этапах производства и экспорта бананов, то есть отсутствует прослеживаемость партий вывозимых бананов от плантации до отгрузки из морского порта.

В настоящее время вся ввозимая из Эквадора продукция подвергается обеззараживанию.

По данным Россельхознадзора, РФ в 2025 году импортировала из Эквадора 1,4 млн тонн бананов, что на 4,6% больше, чем в 2024 году.

Россельхознадзор Эквадор
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

EASA предупредило об опасности полетов в воздушном пространстве Иордании

Apple запустит программу проката устройств Apple Upgrade вместе с Klarna

"Русагротранс" отметил рост мировых цен на пшеницу на росте напряженности в Черном море

 "Русагротранс" отметил рост мировых цен на пшеницу на росте напряженности в Черном море

Путин назвал устойчивым состояние экономики РФ, несмотря на ситуацию с топливом

 Путин назвал устойчивым состояние экономики РФ, несмотря на ситуацию с топливом

"Роснефть" подготовила два прогноза развития мировой экономики и энергетики

 "Роснефть" подготовила два прогноза развития мировой экономики и энергетики

Шохин заявил о риске "осенних банкротств" при сохранении ставки ЦБ на текущем уровне

Ситуация в Азовском море несет риски и для мирового рынка, и для российских аграриев

 Ситуация в Азовском море несет риски и для мирового рынка, и для российских аграриев

Белоруссия понизила минимальные экспортные цены на ряд молочных продуктов для РФ

 Белоруссия понизила минимальные экспортные цены на ряд молочных продуктов для РФ

Brent подорожала до $92,36 за баррель

Уолл-стрит закрылась в плюсе на сильных квартальных отчетах

 Уолл-стрит закрылась в плюсе на сильных квартальных отчетах
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10684 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3271 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 111 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 177 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 253 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов