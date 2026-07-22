Fitch подтвердило рейтинги Туркменистана на уровне "BB-"

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Туркменистана в иностранной и национальной валюте на уровне "BB-" со "стабильным" прогнозом, сообщило агентство.

Краткосрочные РДЭ в иностранной и национальной валюте подтверждены на уровне "B", страновой потолок - "BB-".

Рейтинги Туркменистана отражают его чрезвычайно сильный государственный баланс с самым высоким соотношением чистых иностранных активов к ВВП и самым низким государственным долгом среди стран с рейтингами "ВВ" и "В", что подкрепляется четвертыми по величине запасами газа в мире, отмечает агентство.

Эти преимущества уравновешиваются слабостью государственного управления, непрозрачной экономической политикой, особенно в области валютного курса, сложной деловой средой, высокой зависимостью от сырьевых товаров и концентрацией экспортных рынков.

Fitch ожидает, что чистые иностранные активы страны достигнут 59,3% ВВП в 2027 году, что значительно выше медианного уровня для стран с рейтингами "ВВ" и "В", а профицит счета текущих операций сократится в среднем до 1,2% ВВП в 2026-2027 годах, поскольку отложенные непредвиденные доходы от экспорта в результате повышения цен на энергоносители в 2026 году компенсируются ограниченным экспортным потенциалом, госинвестициями, увеличением импорта и растущими транспортными расходами.

Валютных резервов Туркменистану хватит в среднем на покрытие текущих внешних платежей в течение 46 месяцев в 2026-2027 годах, что является самым высоким показателем среди рейтингуемых агентством Fitch государств. По мнению аналитиков Fitch, показатели внешней ликвидности остаются стабильными - обслуживание внешнего долга составит 3,9% от текущих внешних поступлений в 2027 году (медианное значение для стран с рейтингом "BB" - 14,1%). В среднесрочной перспективе объем внешнего финансирования должен сократиться из-за снижения цен на энергоносители, но при этом сохранятся солидные резервы.

Добыча газа (примерно две трети от общего объема экспорта товаров в 2025 году) останется в основном стабильной в 2026-2027 годах, отчасти из-за ограниченных мощностей трубопроводной инфраструктуры, полагают эксперты агентства. Китай останется крупнейшим рынком экспорта газа благодаря стабильному спросу по долгосрочным контрактам. В апреле 2026 года началось строительство в рамках четвертой фазы освоения гигантского газового месторождения Галкыныш. Проект должен увеличить годовую мощность добычи газа в Туркменистане на 10 млрд кубометров.

В краткосрочной перспективе Китай останется крупнейшим покупателем туркменского газа. Повышенная геополитическая неопределенность продолжает омрачать перспективы диверсификации экспорта. Сроки реализации нескольких долгосрочных крупных проектов по расширению газопроводной инфраструктуры остаются неопределенными, включая запланированный четвертый трубопровод в Китай, который увеличит пропускную способность на 25 млрд куб. м в год. "Мы ожидаем, что дальнейшее расширение производства нефтехимической продукции окажет умеренное влияние на диверсификацию экономики", - говорится в сообщении.

Госдолг Туркменистана (без учета внутреннего долга) к концу 2027 года сократится до 2,7% ВВП, что отражает ожидания агентства относительно умеренного бюджетного дефицита и ограниченных новых заимствований. Отношение госдолга к ВВП останется значительно ниже среднего значения для стран с рейтингом "BB", составляющего 52,1%.

"Мы ожидаем, что социально-экономическая стабильность и развитие будут по-прежнему оставаться приоритетами в соответствии с долгосрочными национальными целями, а для поддержки инвестиций в инфраструктуру и промышленность будут использоваться государственные ресурсы и проектное финансирование", - отмечается в сообщении.

Непогашенный остаток средств Стабилизационного фонда Туркменистана на конец 2025 года составлял 27,6 млрд туркменских манатов (10,2% ВВП), из которых 16,3 млрд манатов (6% ВВП), по определению Fitch, были бюджетными резервами, размещенными в центральном банке. Активы фонда полностью номинированы в национальной валюте.

Валютная политика остается непрозрачной, и сохраняется существенный разрыв между официальным обменным курсом, который с 2015 года зафиксирован на уровне 3,5 маната/$1, и параллельным рыночным курсом, который остается стабильным на уровне около 19 манатов/$1, несмотря на улучшение внешней ликвидности. Базовый прогноз агентства предполагает, что официальный курс останется неизменным до 2028 года и что власти не будут использовать резервы для сокращения разрыва между официальным и рыночным курсами. Постоянное искажение обменного курса сдерживает иностранные инвестиции, полагает Fitch.

Агентство прогнозирует, что ежегодный рост ВВП составит около 2,5% в 2026-2027 годах, что будет поддерживаться продолжающимися государственными инвестициями и стабильным экспортом углеводородов. "Наши исторические данные основаны на оценках МВФ, которые значительно ниже официального показателя роста, составляющего примерно 6,3%. Мы ожидаем, что существующие рамки макроэкономической политики останутся неизменными, а государство будет играть доминирующую роль в экономике", - говорится в сообщении.

Перспективы роста частного сектора экономики по-прежнему сдерживаются структурными трудностями, преобладанием кредитных ресурсов у госпредприятий и сложной деловой средой. Fitch ожидает, что инфляция составит в среднем 5,3% в 2026 году из-за повышения импортных цен и смягчения условий кредитования, а затем снизится в 2027 году. Экономика сталкивается со средне- и долгосрочными рисками, связанными с изменением климата, что отражает ее сильную зависимость от экспорта углеводородов.

К понижению рейтингов Туркменистана могут привести такие факторы, как заметное ухудшение государственного и внешнего балансов (вызванное, например, снижением цен на энергоносители или срывом ключевых экспортных контрактов), усиление рисков макроэкономической нестабильности, дестабилизирующие политические или геополитические события.

К повышению рейтингов могут привести повышение стандартов управления, доступности и надежности экономических данных и/или деловой среды; повышение доверия к экономической политике и ее последовательности; резкое улучшение внешнего баланса (например, за счет устойчиво высоких цен на экспортные углеводороды).