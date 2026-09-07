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Европейские рынки акций не показали единой динамики по итогам торгов в пятницу

Европейские рынки акций не показали единой динамики по итогам торгов в пятницу
Фото: AP/TASS

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Европейские рынки акций не показали единой динамики по итогам торгов в пятницу.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к закрытию рынка увеличился на 0,12% - до 649,88 пункта.

Германский DAX прибавил 0,17%, испанский IBEX 35 - 0,25%, французский CAC 40 потерял 0,09%, итальянский FTSE MIB - 0,28%, британский FTSE 100 не изменился.

В центре внимания мировых рынков остаются события на Ближнем Востоке. Эскалация конфликта США и Ирана поддерживает высокие цены на нефть, что усиливает опасения инфляционного давления и ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центральными банками.

Ожидания подъема базовой процентной ставки Федеральной резервной системой на сентябрьском заседании выросли после публикации августовского отчета по рынку труда США, показавшего существенный рост числа рабочих мест в стране. Очередное заседание американского ЦБ состоится 15-16 сентября.

Заседание Европейского центрального банка пройдет уже на следующей неделе, 9 и 10 сентября. Большинство экспертов и участников рынка полагают, что регулятор повысит основные процентные ставки на 25 базисных пунктов.

Как стало известно в пятницу, объем заказов промышленных предприятий Германии в июле увеличился на 2,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Показатель существенно превзошел прогноз экспертов, ожидавших повышения всего на 0,3%. В июне заказы выросли на 3,7%.

Розничные продажи в еврозоне в позапрошлом месяце уменьшились на 0,6% в помесячном сравнении. Это худшая динамика показателя с июня 2024 года. Аналитики ожидали роста на 0,3%. В сравнении с тем же месяцем прошлого года продажи выросли на 0,6% после увеличения на 1,4% в июне.

Лидером роста среди компонентов Stoxx Europe 600 в пятницу стали акции германской промышленной группы Thyssenkrupp (+6,5%).

Стоимость бумаг Volkswagen подскочила на 5,9%. Наблюдательный совет компании утвердил план реструктуризации бизнеса, предусматривающий сокращение штата дополнительно на 50 тыс. человек, уменьшение модельного ряда в два раза, а также возможность закрытия четырех заводов в Германии.

Котировки акций других представителей автомобильной отрасли также выросли, в том числе Porsche - на 3,6%, Renault - на 1%, Stellantis - на 1,8%, BMW AG - на 1,7%.

Заметно подорожали акции производителей полупроводниковых компонентов STMicroelectronics (+1,9%), ASM International (+6,2%), BE Semiconductor (+2,7%), Infineon Technologies (+2,4%). Капитализация ASML Holding, выпускающей оборудование для производства чипов, поднялась на 3,1%.

В числе лидеров снижения в сводном индексе оказались бумаги Dassault Systemes (-6,5%), Experian (-4,4%), Rheinmetall (-3,4%) и Eni (-3,3%).

Котировки акций горнодобывающих компаний снизились, в том числе Glencore - на 0,7%, Antofagasta - на 0,5%, Anglo American - на 0,2%.

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